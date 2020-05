Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta circa 4,4 milioni di casi confermati di contagio, mentre le vittime hanno superato quota 300mila. Ieri il Regno Unito ha superato l’Italia nella triste classifica dei decessi causati dal Covid: adesso il nostro Paese è il terzo con più morti dopo gli Usa e lo stesso Regno Unito. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 15 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Non si ferma il boom di casi in Brasile, arrivati a 200mila – In Brasile i casi di coronavirus continuano a crescere in modo esponenziale e hanno superato i 200.000. Per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi sono stati quasi 14.000 mentre i morti nelle ultime 24 ore sono stati 844.

Ore 06.00 – Superate le 300mila vittime nel mondo – Sono state superate le 300 mila vittime nel mondo per il coronavirus. In base all’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, il Covid ha ucciso 300.798 persone. I contagi a livello globale sono oltre 4,4 milioni di cui 1,4 milioni negli Usa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito secondo Paese al mondo per morti dopo Usa – Nel Regno Unito sono stati registrati altri 428 morti per Coronavirus per un totale di 33.614, il secondo Paese al mondo per decessi dopo gli Stati Uniti. Il numero di casi complessivi dall’inizio dell’epidemia è di 233.151.

Il vaccino non sarà per tutti – La Sanofi ha già promesso le prime dosi agli Usa. La casa farmaceutica francese ha stretto un accordo preliminare con Washington. “Hanno investito di più” spiegano i manager. “Inaccettabile, l’accesso deve essere equo e universale” protestano Francia e Unione Europea. Ma i precedenti insegnano che la produzione non basterà, almeno all’inizio. Usa e Cina sono già ai ferri corti. E a decidere sarà probabilmente la legge della giungla (Qui la notizia completa).

Corea del Sud, la seconda ondata colpisce i giovani. A Seul il 75 per cento dei nuovi contagiati ha meno di 30 anni. Leggi la notizia.

Brasile supera la Francia per numero contagi – Record di contagi di coronavirus in Brasile, oltre 11.000 in un giorno che portano il totale a 185.838, ovvero più della Francia. Il Brasile è ora il sesto Paese al mondo più colpito dopo l’Italia. I decessi nella nazione sudamericana sono saliti a 13.149.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

