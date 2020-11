Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – É un’Italia multicolore quella che fa i conti con la seconda ondata della pandemia di Coronavirus (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Dopo l’aggiornamento disposto ieri dal Ministero della Salute, il quadro ora vede: in zona rossa Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Calabria, Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano; in zona arancione Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia; in zona gialla Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, Provincia di Trento. Ieri si sono registrati 550 decessi e 40.902 nuovi casi a fronte di oltre 250mila tamponi. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 14 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Natale, c’è l’ipotesi di eliminare il coprifuoco – Il Governo lavora al dossier Natale. Il calo dell’indice Rt fatto registrare ieri (da 1,7 a 1,4) fa ben sperare l’esecutivo su un rallentamento della curva epidemica e nell’esecutivo si valuta un allentamento delle misure restrittive almeno per i giorni delle Festività. Tra le ipotesi più accreditate, secondo indiscrezioni di stampa, ci sarebbe quella di eliminare il coprifuoco dalle 22 alle 5 in modo da consentire lo svolgimento di cene in famiglia. Da escludere, al momento, limitazioni rigide sui parenti che si potrà o non potrà incontrare, ma potrebbe esserci una raccomandazione più generica raccomandazione circa il numero di persone sedute a tavola.

Toscana e Campania in zona rossa, Emilia, Friuli e Marche in zona arancione – Nella serata del 13 novembre il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che – sulla base delle valutazioni fatte dalla Cabina di regia composta da Ministero, Iss e Regioni – fa passare Toscana e Campania in zona rossa ed Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche in zona arancione. Ora dunque il quadro vede: in zona rossa Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Calabria, Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano; in zona arancione Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia; in zona gialla Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, Provincia di Trento. Leggi l’articolo completo

L’indice Rt cala a 1,4 – Si conferma in calo l’indice Rt in Italia, schizzato a 1,72 la scorsa settimana. Secondo la bozza del report settimanale della Cabina di regia composta da Ministero della Salute, Iss e Regioni, l’Rt nel periodo 22 ottobre-4 novembre è sceso a 1,43, con un margine che va da 1,08 a 1,81. Si riscontrano comunque valori medi di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle regioni, e superiori a uno in tutte le regioni.

Il bollettino del 13 novembre – Ieri si sono registrati 550 decessi e 40.902 nuovi casi a fronte di oltre 250mila tamponi. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, sono 663.926 le persone attualmente positive (+28.872 rispetto al giorno precedente), mentre dall’inizio della pandemia si contano 44.139 morti (+550) e 399.238 guariti (+11.480), per un totale quindi di 1.107.303 casi (+40.902). Dei 663.926 attualmente positivi, 30.914 (+1.041) sono ricoverati in ospedale, 3.230 (+60) necessitano di terapia intensiva, mentre 629.782 (+27.727) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati ieri è di 254.908, contro i 234.672 di giovedì e i 225.640 di mercoledì. Qui il bollettino completo

Il virologo Pregliasco: “Prepariamoci alla terza ondata a febbraio”. L’esperto invita a non abbassare la guardia a Natale: “Il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione come successo in estate, per rilanciare l’economia. Questo non deve assolutamente succedere”. Leggi la notizia completa

Bonaccini ancora positivo: “Polmonite in stadio iniziale”. “Ho fatto il tampone di controllo, purtroppo ancora positivo. Vista la forte tosse persistente, poi, sono stato visitato e ho fatto ulteriori accertamenti. Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale. Al momento, i medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, senza dover essere ricoverato. E questo è almeno un sollievo. Ho massima fiducia nella loro valutazione e mi affido alla loro capacità e alle loro cure”: lo scrive su Facebook il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, risultato positivo al Covid-19 dal primo novembre scorso. “Continuerò a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo”, assicura il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni.

