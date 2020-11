Covid, 40.902 nuovi casi e 550 morti: il bollettino di oggi

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 13 novembre 2020. Sono 40.902 i nuovi casi e 550 i morti, a fronte di 254.908 tamponi. Ieri c’erano stati 37.978 contagi e 636 deceduti, con 234.672 test effettuati.

È di 663.926 persone attualmente positive (+28.872), 44.139 morti (+550), 399.238 guariti (+11.480), per un totale di 1.107.303 casi (+40.902), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 663.926 attualmente positivi, 30.914 (+1.041) sono ricoverati in ospedale, 3.230 (+60) necessitano di terapia intensiva, mentre 629.782 (+27.727) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è di 254.908, contro i 234.672 di ieri e i 225.640 dell’altro ieri.

Leggi anche: 1. L’uomo che salverà il mondo dal Covid è un figlio di immigrati: cari razzisti, andate a nascondervi / 2. Covid: il picco della seconda ondata potrebbe essere raggiunto il 27 novembre / 3. Bitonto, cane contagiato dal Covid: è il primo caso in Italia

4. Ippolito (Spallanzani): “Attenzione al Natale, si rischia la terza ondata di Covid. La fase più critica dell’epidemia a febbraio-marzo” / 5. Chiudere ancora le scuole creerà una generazione di persone ignoranti e sempre più povere / 6. “Mi licenzio. Così non si può più andare avanti”. Storie di medici stremati dal Covid

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, nuove zone rosse e arancioni: quali regioni cambiano “colore” Lombardia, un medico di base su 10 fa tamponi. Monti (Lega): "Diano spiegazioni" Campania e Toscana diventano zona rossa