Covid: il picco della seconda ondata potrebbe esserci il 27 novembre

Il picco della seconda ondata di Covid in Italia potrebbe essere raggiunto il 27 novembre: ne è convinto Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento ed ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, che studia l’andamento dell’epidemia attraverso modelli matematici. Secondo l’esperto, infatti, i dati emersi nei bollettini ufficiali degli ultimi giorni indicano che “l’epidemia sta rallentando” e che i Dpcm di ottobre “sembrano avere ottenuto l’effetto di invertire l’andamento del tasso di crescita, che a partire dalla quarta settimana ha iniziato a decrescere”. Motivo per cui è lecito pensare che il Dpcm di novembre, quello che ha diviso l’Italia in tre aree di rischio, “dovrebbe ulteriormente contribuire a raffreddare la crescita”. Gli effetti dell’ultimo decreto, secondo Battiston, dovrebbe iniziare a vedersi intorno al 15 novembre.

Alla luce di questi dati, quindi, il modello matematico a cui fa riferimento l’esperto indica che il picco della seconda ondata verrà raggiunto il prossimo 27 novembre con la curva epidemica che poi dovrebbe iniziare a scendere. Se questi modelli matematici dovessero essere rispettati, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre in Italia avremo poco meno di un milione di positivi contemporaneamente (circa 850mila per la precisione).

