Covid, 37.255 nuovi casi e 544 morti: il bollettino di oggi

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 13 novembre 2020. Sono 37.255 i nuovi casi e 544 i morti, a fronte di 227.695 tamponi effettuati. È di 688.435 persone attualmente positive (+24.509), 44.683 morti (+544), 411.434 guariti, per un totale di 1.144.552 casi (+37.249), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità.

Dei 688.435 attualmente positivi, 31.398 (+484) sono ricoverati in ospedale, 3.306 (+76) necessitano di terapia intensiva, mentre 653.731 (+23.949) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è 227.695, contro i 254.908 di ieri e i 234.672 dell’altro ieri. La regione con più casi, nonostante il calo di oggi, rimane la Lombardia (+8.129), seguita da Piemonte (+4.471), Veneto (+3.578), Campania (+3.351) e Lazio (+2.297).

