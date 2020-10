Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono salite a 82.764 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 359.569 cittadini italiani provocando 36.205 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 13 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

ore 07.00 – Quarantena ridotta e un solo test: la circolare del ministero – Stop all’isolamento per i positivi asintomatici dopo 10 giorni, con un solo test negativo (non più due) a certificare la guarigione. Stesso criterio per i sintomatici, ma gli ultimi 3 giorni almeno devono essere senza sintomi. Isolamento finito dopo massimo 21 giorni anche per i positivi di lunga durata, anche con tampone positivo, se asintomatici. E quarantena di 10 giorni per i contatti stretti di un positivo, se con tampone negativo il decimo giorno (altrimenti rimane il limite di 14). Sono le novità contenute nella circolare del ministero della Salute diffusa oggi con le “Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”, che accolgono le proposte avanzate ieri dal Comitato tecnico scientifico.

Ore 06.30 – Marsilio: “Seconda ondata arrivata, serve responsabilità” – “La tanto temuta seconda ondata è arrivata. I numeri ormai consolidati lo dimostrano, in Abruzzo come nel resto del Paese. Faccio appello al senso di responsabilità degli abruzzesi. Evitiamo atteggiamenti irresponsabili che possono arrecare danni incalcolabili. Alzando il livello dell’attenzione eviteremo restrizioni più dolorose. Nel giro di tre mesi abbiamo moltiplicato per dieci il numero dei contagi. Dobbiamo imparare a convivere con questo nemico invisibile fino a quando non avremo disponibilità di un vaccino”. Lo ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio a margine di una riunione con i rappresentanti delle prefetture, i presidenti delle province, i questori, i sindaci di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, i direttori generali delle Asl, i rappresentanti del centro zooprofilattico. Presenti anche l’assessore alla sanità Nicoletta Verì e il direttore dell’Agenzia regionale di Potezione civile Mauro Casinghini e Alberto Albani, capo della task force regionale sanitaria.

Ore 06.00 – Bellanova: “Didattica online non sarà in prossimi dpcm” – “La formazione è un punto importante e pensare di poterla fare tutta online significa non farsi carico delle differenze che ci sono in questo paese”. Lo ha sottolineato la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, a PresaDiretta su Rai3. “Ci sono famiglie che non possono seguire la formazione – ha ragionato Bellanova – e noi abbiamo il dovere di investire tutti sul nostro futuro. La riunione di maggioranza non ha affrontato questo tema e non credo che farà parte del dpcm neanche in futuro”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 82.764 persone attualmente positive (+3.689), 36.205 morti (+39), 240.600 guariti (+891), per un totale di 359.569 casi (+4.619), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 82.764 pazienti attualmente positivi, 4.821 sono ricoverati con sintomi (+302), 452 sono in terapia intensiva (+32) e 77.491 sono invece in isolamento domiciliare (+3.355). Oggi si registra un calo dei nuovi contagi (4.619 contro 5.456 di ieri) a causa del numero più basso di tamponi effettuato. Come avviene dopo ogni weekend, infatti, nell’ultimo giorno sono stati realizzati 85.442 test a fronte dei 104.658 tamponi effettuati ieri. Nonostante il numero dei nuovi casi in lieve calo, continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri. Il numero dei ricoveri ordinari, infatti, sale di 302 unità (ieri l’incremento era stato di 183), mentre quello nei reparti di terapia intensiva aumenta di 32 unità (ieri l’incremento era stato di 30). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 696 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 662, dal Piemonte con 454 e dal Lazio con 395 nuovi contagi.

Conte: “Se curva continua a salire lockdown circoscritti” – “Con il ministero della Salute stiamo valutando di ridurre la quaratena rispetto ai 14 giorni iniziali, saranno disponibili test ancora più rapidi, abbiamo a disposizione un sistema monitoraggio efficacce. Se la curva continua a risalire prevedo lockdown circoscritti, ma non un lockdown su territorio nazionale”, lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando ai giornalisti a margine della cerimonia di sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo a Taranto

Speranza: “Il 75% dei contagi da parenti e amici” – “Il 75% del contagio sta avvenendo nelle relazioni famigliari o nelle relazioni strette di natura personali. Dunque dobbiamo fare uno sforzo anche nelle relazioni più intime dove tendiamo ad abbassare la guardia. Non ce lo possiamo permettere”, lo ha detto il ministro Speranza ospite di Fabio Fazio su Rai3. “Ora siamo costretti, sulla base di quello che sta avvenendo, a restringere le maglie e quindi il prossimo Dpcm avrà questo significato, cioè un cambio di marcia e lo dovremo fare subito per non trovarci nelle condizioni di assumere misure ancora più dure”. Qui la notizia completa.

Leggi anche: 1. Nonostante il Covid abbiamo realizzato solo metà delle terapie intensive e usato un terzo dei fondi per posti letto e tamponi / 2. Coronavirus, Pregliasco: “Tra due-tre settimane si rischia di chiudere i confini regionali” / 3. Tutti i numeri su Immuni tra le omissioni delle Asl e la paura dei contagiati

4. Giallo, arancione, rosso: i 3 scenari del Cts per le chiusure se salgono i contagi / 5. Covid, il ministro Speranza: “Il 75% dei contagi da parenti e amici: stop a tutte le feste” / 6. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Quarantena ridotta a 10 giorni e un solo tampone: ecco cosa cambia Caso Vannini, lettera a TPI di Viola Giorgini: “Io, perseguitata dai media, ho odiato Antonio Ciontoli e me stessa” "Io, ghanese in Italia da 7 anni, costretto a fare la quarantena Covid su una nave"