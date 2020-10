Covid, 5.901 nuovi casi e 41 morti nell’ultimo giorno: il bollettino

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 13 ottobre 2020.

È di 87.193 persone attualmente positive (+4.429), 36.246 morti (+41), 242.028 guariti (+1.428), per un totale di 365.467 casi (+5.901), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 87.193 pazienti attualmente positivi, 5.076 sono ricoverati con sintomi (+255), 514 sono in terapia intensiva (+62) e 81.603 sono invece in isolamento domiciliare (+4.112).

A fronte dei 112.544 tamponi eseguiti, i nuovi casi positivi oggi sono 5901. In terapia intensiva sono ricoverate 514 persone, 62 più di ieri. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+255). Sono 1.080 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Aumentano le presenze nelle terapie intensive – più 12 i nuovi pazienti – e sono 83 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore nei reparti Covid. I decessi registrati sono 6: il totale dei decessi arriva così a 16.994.

Cosa prevede il nuovo Dpcm

Nella serata del 12 ottobre è stato firmato dal premier Giuseppe Conte il nuovo Dpcm per le norme anti-Covid. Sarà valido per 30 giorni e le maggiori novità riguardano il divieto di feste private, la chiusura dei locali alle 24 e la conferma dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma cosa cambia, ad esempio, per le mascherine?

Posso togliere la mascherina in casa?

SÌ. Nel Dpcm è stato inserito l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, già in vigore tramite decreto legge. L’utilizzo delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi è fortemente raccomandato, ma non obbligatorio. “Non riteniamo di introdurre una norma vincolante, ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi in casa bisogna usare la mascherina”, ha dichiarato il premier nel corso dell’incontro con Regioni e Comuni.

Posso correre senza mascherina?

SÌ. All’aperto per attività motoria si può togliere la mascherina. Ma va sempre portata dietro e indossata appena si riscontra occasione di assembramento.

