Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus

Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test rapido sul Coronavirus. A pubblicare l’indiscrezione Libero e Dagospia, che sottolineano che “la conduzione de Le Iene è stata rivoluzionata last-minute”. La trasmissione di Italia uno, in programma martedì 13 ottobre, è infatti andata in onda senza la presenza di Marcuzzi, la quale durante un collegamento in diretta ha fatto sapere di essere “lievemente positiva”. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”, ha spiegato la presentatrice. “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva. Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrà notizie vi farò sapere tutto!”, ha continuato. Alcuni giorni fa anche la iena Giulio Golia aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.

