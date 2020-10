Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 37 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 13 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Johnson & Johnson ferma lo studio sul vaccino: un volontario sta male – Johnson & Johnson ha fermato la sperimentazione sul vaccino anti Covid-19 dopo che un volontario partecipante allo studio si è inaspettatamente ammalato: “Seguendo le nostre linee guida, la malattia del partecipante viene valutata dal Data Safety Monitoring Board (entità indipendente), oltre che dai medici interni”, scrive la multinazionale in una nota. “Eventi avversi, come malattia o incidenti, anche seri – sottolinea la società – rientrano in ogni studio clinico, soprattutto se di larga scala”

Ore 06.30 – In Colombia 7.767 nuovi casi e 151 morti in 24 ore – Il ministero della Salute colombiano ha segnalato 7.767 nuovi casi di coronavirus e 151 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il Paese a quota 919.083 contagi e 27.985 morti a causa della pandemia. Antioquia, per il quarto giorno consecutivo, ha avuto il maggior numero di positivi del Paese con 2.624 casi, 685 in più di quelli segnalati domenica dalle autorità sanitarie. Dopo Antioquia vengono Bogotá (1.025), Valle (516), Huila (397), Santander (282), Boyacá (273), Risaralda (251), Cesar (243), Caquetá e Meta (221); Caldas (215) e Quindío (200).

Ore 06.00 – Negli Usa 7,8 milioni di contagi e 214.045 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 7.802.281 casi confermati di coronavirus e 214.045 decessi. È quanto rileva il conteggio della Johns Hopkins University, che registra 41.688 nuovi casi in più nelle ultime 24 ore. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, rimane comunque il più colpito in termini di morti con 33.301 vittime, più che in Perù, Spagna o Francia. Nella sola New York City sono morte 23.890 persone. Seguono Texas (16.983 morti), California (16.585), New Jersey (16.175) e Florida (15.412). Altri Stati con un elevato numero di vittime sono Massachusetts (9.617), Illinois (9.243), Pennsylvania (8.347), Georgia (7.429) e Michigan (7.225).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna: 27.856 casi e 195 morti da venerdì – In Spagna sono stati registrati 27.856 casi di Covid-19 e 195 decessi da venerdì. Lo rende noto il ministero della Salute.

Oms: “Immunità di gregge possibile solo con vaccino” – “L’immunità di gregge è un concetto utilizzato per la vaccinazione, in cui una popolazione può essere protetta da un certo virus se viene raggiunta una soglia di vaccinazione”. È la precisazione del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in risposta a chi sostiene di “lasciare circolare il virus per ottenere l’immunità di gregge”. “Ad esempio, l’immunità di gregge contro il morbillo richiede la vaccinazione di circa il 95% della popolazione. Il restante 5% sarà protetto dal fatto che il morbillo non si diffonderà tra coloro che sono vaccinati. Per la polio, la soglia è di circa l’80% ha spiegato. “In altre parole, l’immunità di gregge si ottiene proteggendo le persone da un virus, non esponendole ad esso”.

Regno Unito: più ricoveri oggi che nel lockdown – In Inghilterra ci sono ora più persone ricoverate in ospedale per il Covid-19 che prima dell’adozione del lockdown a marzo. Lo ha reso noto il direttore dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale, Stephen Powis, secondo quanto riporta la Bbc. Powis ha rilevato che si registra un forte aumento dei ricoveri tra gli over-65, in particolare gli over-85.

In Messico primo caso in combinazione con H1N1 – Una donna messicana di 54 anni e’ risultata la prima persona ad essere stata infettata sia dal Covid-19 che dal virus H1N1 (chiamata influenza A in Francia nel 2009). Lo hanno riferito le autorita’ sanitarie locali. “La donna soffriva di malattie autoimmuni, con una storia di cancro e obesita’, oltre a malattie polmonari croniche”, ha detto Jose Luis Alomia, direttore dell’Epidemologia presso il Ministero della Salute, durante una conferenza stampa.

