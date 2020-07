Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.179 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.954 morti e 194.928 guariti, per un totale di 243.061 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 13 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 10.25 – Scuola: Azzolina, “A settembre ripartiamo in sicurezza” – “A settembre ripartiamo, in sicurezza riportiamo i nostri studenti a scuola, come abbiamo sempre ribadito”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, a Catanzaro, parlando con i giornalisti a margine di una riunione all’Ufficio scolastico regionale della Calabria. “Il governo – ha proseguito Azzolina – ha lavorato in questi mesi proprio per garantire la sicurezza di tutti, l’abbiamo dimostrato ahimè anche quando abbiamo dovuto chiudere le scuole. Ma adesso le riapriremo in sicurezza. Stiamo lavorando su tre fronti: utilizzare tutti gli spazi che ci sono, adeguandoli e migliorandoli; se non fossero abbastanza trovarne di nuovi, e – ha sostenuto ancora il ministro dell’Istruzione – migliorare gli arredi scolastici”.

Ore 08.40 – Migranti, il piano del Viminale: seconda nave per la quarantena e caserme – Il Viminale è al lavoro per mettere a disposizione un’altra nave – oltre alla Moby Zazà, ancorata a Porto Empedocle – da collocare tra Calabria e Sicilia e da destinare alla quarantena dei migranti positivi al Coronavirus che sbarcano sulle coste italiane, dopo l’impennata di arrivi degli ultimi giorni e, in particolare, la situazione di tensione in Calabria. Si sta individuando la modalità per mettere a disposizione la nave nel più breve tempo possibile, attraverso una trattativa privata o una requisizione, senza passare per la gare.

Nel frattempo, sul gruppo di persone sbarcate in Calabria e risultate positive al Coronavirus sarà effettuato un secondo test. Sono 28, tutti asintomatici, e tra loro ci sono 5 bambini. Tensione sulla SS 18 ad Amantea, dove si trova una delle strutture che ospita i migranti, con i residenti che hanno bloccato il traffico chiedendo il loro trasferimento immediato.

Ore 07.00 – Fase 3: verso proroga a fine mese delle misure Dpcm anti-contagio – Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio che illustrerà il ministro della Salute Roberto Speranza in Parlamento martedì dovrebbe prorogare fino alla fine del mese le misure restrittive in vigore da metà giugno (e in scadenza il 14 luglio). Le restrizioni – ribadiscono fonti della maggioranza – saranno confermate in attesa che il governo decida sulla proroga dello stato di emergenza in scadenza proprio il 31 luglio. Possibile poi il rinvio dell’apertura di discoteche e fiere e della proroga dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Ore 06.30 – Fase 3: ipotesi proroga emergenza a ‘step’, fino a fine ottobre – Tra le ipotesi sul tavolo del governo vi è quella di non prorogare lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da Covid 19 di altri sei mesi, dal 31 luglio fino a fine anno, ma di procedere per ‘step’ e intanto estendere l’emergenza fino al 31 ottobre. E’ quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza. Ma nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa.

Ore 06.00 – Migranti, Salvini: “Il Governo spalanca i porti anche a chi ha il Covid” –“Porti spalancati, immigrati positivi al virus ma italiani sotto controllo e minacciati di restare in ‘stato di emergenza’ fino a Capodanno. Abbiamo perso le tracce dell’accordo di Malta, delle redistribuzioni negli altri Paesi europei, dei rimpatri, perfino dei corridoi umanitari”. Lo dice Matteo Salvini, commentando le proteste in provincia di Cosenza per l’arrivo di alcuni immigrati positivi al Covid. Per il leader della Lega “l’unica cosa che il governo riesce a confermare sono gli sbarchi dei clandestini, con gli scafisti pronti a festeggiare per la cancellazione dei Decreti sicurezza. Solidarietà ai tanti italiani, sindaci e cittadini, che da Nord a Sud chiedono sicurezza, regole e difesa dei confini”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di oggi – È di 13.179 (-124) persone attualmente positive, 34.954 (+9) morti e 194.928 (+349) guariti, per un totale di 243.061 (+234) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e Ministero della Salute. Dei 13.179 attualmente positivi, 776 (-50) sono ricoverati in ospedale, 68 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva e 12.335 (-75) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano i nuovi casi rispetto alla giornata di ieri, in cui ne erano stati registrati +188 rispetto alla giornata precedente, mentre 8 dei 9 morti registrati a livello nazionale si sono verificate in Lombardia. Il restante decesso, invece, è stato registrato in Abruzzo. Il bollettino.

Coronavirus, ultime notizie: stop ai voli e discoteche ancora chiuse – Proroga del divieto di ingresso per chi proviene da alcuni Paesi «a rischio» e regole più chiare per evitare gli assembramenti. In vista del nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio) che deve rinnovare le misure adesso in vigore per contenere il contagio da Coronavirus che scadono il 14 luglio, il governo studia alcuni aggiustamenti. Martedì sarà il ministro della Salute Roberto Speranza ad illustrare in Parlamento i provvedimenti. Una delibera del Consiglio dei ministri sarà invece firmata per far slittare alla fine dell’anno lo stato di emergenza e legittimare “le restrizioni delle libertà personali” previste, così come ha chiesto il capo dello Stato Sergio Mattarella (Qui la notizia completa).

A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid – Su 70 immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati al porto di Roccella Jonica la notte di venerdì 10 luglio, 28 sarebbero positivi al Coronavirus. Tra i miganti ci sono 48 adulti in giovane età che sono stati trasferiti tra Bova e Amantea dove operano due strutture attrezzate per gli ulteriori accertamenti e la quarantena. Altri venti migranti, tutti minori, sono ospitati in una struttura messa a disposizione del comune di Roccella Ionica, presidiata dalle forze dell’ordine. Tra i venti minori ce ne sono cinque risultati positivi (Qui i dettagli).

