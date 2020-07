Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 13 luglio.

È di 13.157 (-22) attualmente positivi, 34.967 (+13) morti, 195.106 (+178) guariti, per un totale di 243.230 (+169) casi totali, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 13.157 attualmente positivi, 768 (-8) sono ricoverati in ospedale, 65 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.324 (-11) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono i nuovi casi rispetto a ieri (+169 contro i 234 di ieri), mentre aumenta il numero dei morti: 13 decessi contro i 9 registrati oggi. Dei 13 morti verificatisi nelle ultime 24 ore, 9 sono stati registrati in Lombardia. A pesare sul decremento dei nuovi casi è il minor numero di tamponi effettuato, complice anche il weekend. Oggi, infatti, sono stati realizzati poco meno di 24mila test a fronte degli oltre 38mila effettuati ieri.

