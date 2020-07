Coronavirus: la spiaggia di Marina di Ragusa presa d’assalto senza alcuna norma di distanziamento

È diventata virale sui social l’immagine che mostra la spiaggia di Marina di Ragusa, in Sicilia, presa d’assalto dai bagnanti in barba a qualsiasi forma di distanziamento sociale, obbligatoria a causa dell’epidemia di Coronavirus. A denunciare il fatto è il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il quale punta il dito contro il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, colpevole di aver chiesto lo stato di emergenza per motivi sanitari in seguito ai numerosi sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. “Mentre il presidente della Regione Sicilia Musumeci ha chiesto al governo di Roma la proclamazione dello stato di emergenza a Lampedusa per motivi sanitari – scrive Ranucci sul suo profilo Facebook – questa è la situazione di oggi 12 Luglio sulla spiaggia di Marina di Ragusa”.

L’immagine in breve tempo ha fatto il giro del web, ricevendo centinaia di commenti da parte di utenti indignati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nelle ultime ore, sempre più assembramenti si stanno verificando nei luoghi di villeggiatura e nelle piazze della movida delle principali città italiane, facendo aumentare sempre più la preoccupazione di virologi ed esperti.

