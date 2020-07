Pozzuoli, di nuovo positiva al Coronavirus paziente guarita mesi fa

Pozzuoli, di nuovo positiva al Covid dopo essere guarita

“Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’Asl Napoli 2 Nord, informandomi che si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi guarita, è ora nuovamente positiva. Si sta completando il link epidemiologico della paziente”, così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha annunciato su Facebook la nuova positività al virus di una cittadina del comune flegreo. Risultare positivi al Coronavirus dopo l’esito negativo del test di controllo non è una totale anomalia e non dovrebbe allarmare. In questi mesi, infatti, i virologi hanno trattato numerosi casi del genere.

Un tampone positivo dopo due negativi potrebbe indicare una persistenza all’Rna virale ma non al virus replicante. Ma l’altra ipotesi è che la paziente sia risultata nuovamente positiva per via di un nuovo link epidemiologico, su cui i medici stanno indagando. “Bisogna indossare la mascherina, evitare luoghi affollati e rispettare tutte le norme igieniche” ha ribadito Vincenzo Figliolia ai cittadini. “Sono 98 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 3 persone sono attualmente contagiate; 82 persone sono guarite definitivamente; 13 persone sono decedute”, ha aggiunto il sindaco di Pozzuoli.

Leggi anche: 1. Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Roma, positivo al Covid con tosse e febbre fermato alla stazione Termini. Aveva viaggiato per cinque giorni / 3. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

4. Bergamo, dopo 4 mesi la terapia intensiva è Covid-free: nessun paziente ricoverato / 5. Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” / 6. Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Adinolfi contestato: "Preservativi lanciati contro di me, sono fascisti" Migranti trattati da "untori": gli sciacalli sono tornati (di G. Cavalli) Insulti social tra Chef Rubio e David Parenzo: “Pir**”, “Disagiato vergognati”