“Penso di aver fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma no”, sono le ultime parole che un 30enne del Texas ha confessato a un’infermiera al suo capezzale prima di morire. Il ragazzo è morto per Coronavirus dopo essere stato contagiato a un “Covid party”. “L’idea della festa, ha spiegato la Cnn, è quella di invitare persone che hanno preso il virus e la prima persona che, dopo la festa, viene contagiata riceve un premio in denaro.

“Nessuno di noi è invincibile”, ha avvertito la dott.ssa Jane Appleby, responsabile medico presso l’ospedale metodista di San Antonio. Diversi pazienti tra i 20 e i 30 anni erano attualmente ricoverati nella sua struttura per complicazioni legate al Covid-19, ha inoltre sottolineato.

“Non voglio essere una allarmista ma stiamo solo cercando di condividere alcuni esempi del mondo reale per aiutare la nostra comunità a rendersi conto che questo virus è molto serio e può diffondersi facilmente”, ha aggiunto la dottoressa preoccupata per l’esponenziale aumento delle infezioni. I funzionari della sanità pubblica hanno riferito 8.196 nuovi casi e altri 80 decessi nelle ultime 24 ore nello stato del Texas ma soprattutto un totale di 10.410 persone ricoverate in ospedale a causa del virus.

