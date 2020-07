Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 12 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 556mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 13 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 09.30 – In Russia 6.537 nuovi casi, 733.699 in totale – La Russia ha registrato ufficialmente 6.537 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 733.699 il totale dei contagi accertati nel Paese dall’inizio dell’epidemia. Lo fa sapere il centro operativo anticoronavirus, secondo cui nel corso dell’ultima giornata 104 persone sono decedute a causa del nuovo Coronavirus e le vittime dell’epidemia sono in tutto 11.439. I guariti sono 2.960 nelle ultime 24 ore e 504.021 in totale.

Ore 08.15 – In India oltre 28 mila casi in un giorno: nuovo record – L’India con 28.701 nuovi casi accertati registra il suo nuovo record nell’epidemia di Coronavirus. Gli ultimi contagi portano il totale a 878.254, il terzo al mondo dopo Usa e Brasile. I morti finora sono 23.174.

Ore 07.30 – Oms, nuovo record con 230.000 contagi nel mondo – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riportato un altro record nell’aumento del numero di casi confermati di Coronavirus in un periodo di 24 ore, oltre 230.000. Il precedente record globale è stato registrato venerdì, con oltre 228.000 nuovi casi in tutto il mondo.

Ore 07.00 – Usa: 30enne muore dopo essere stato contagiato a un Covid party – Un 30enne americano è morto per coronavirus in Texas dopo aver partecipato, ed essere stato contagiato, ad un “Covid party”. “L’idea della festa è riunirsi e vedere se il virus è reale e se qualcuno dei presenti viene contagiato”, ha spiegato Jane Appleby, del Methodist Hospital, a San Antonio. “Penso di aver fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma no”, ha confessato il 30enne all’infermiera al suo capezzale prima di morire. “Nessuno di noi è invincibile”, ha avvertito Applby. Diversi pazienti tra i 20 e i 30 anni erano attualmente ricoverati nella sua struttura per complicazioni legate al Covid-19, ha inoltre sottolineato.

Ore 06.30 – Usa: l’amministrazione Trump insiste per la riapertura delle scuole – L’amministrazione Trump torna a insistere per la riapertura completa delle scuole in autunno, anche se il ritorno dei contagi di Covid-19 e un picco record nei casi in Florida hanno sollevato crescenti interrogativi sul rischio di un rientro prematuro nelle aule. Al punto che un alto funzionario della Sanità ha avvertito che “tutto dovrebbe essere sul tavolo”, compresi nuovi lockdown, e persino il presidente Donald Trump si è presentato per la prima volta in pubblico con una mascherina. Tuttavia in due interviste televisive, il segretario all’Istruzione, Betsy DeVos, ha insistito sulla necessità di riaprire le scuole. “I bambini devono tornare a scuola, devono tornare in classe”, ha dichiarato DeVos alla Cnn, pur riconoscendo che le condizioni locali dovranno essere tenute in considerazione. “Le famiglie hanno bisogno che i bambini tornino in classe. E potrà essere fatto in sicurezza”, ha aggiunto. La pressione per riaprire le scuole arriva dall’alto, con Trump che minaccia di tagliare i finanziamenti federali alle scuole che rifiutano di riaprire, posizione che DeVos ha riconfermato. Trump ha criticato le linee guida dei Centri federali per il controllo delle malattie per la riapertura sicura delle scuole, giudicandole troppo rigide e troppo costose.

Ore 06.00 – Sudafrica: troppi casi Covid, tornano coprifuoco e divieto vendita di alcolici – Il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha deciso di reimporre un coprifuoco e di sospendere nuovamente la vendita di alcolici a causa di un aumento dei casi di coronavirus nel Paese. “Mentre ci dirigiamo verso il picco dei contagi, è fondamentale non sovraccaricare le nostre cliniche e ospedali con lesioni prevenibili legate all’alcol”, ha dichiarato il capo di Stato in un discorso televisivo.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno – I casi giornalieri di Coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 contagi nella giornata di venerdì scorso, segnando un nuovo record dall’inizio della pandemia: è quanto emerge dal sito dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che in sole 24 ore ha registrato il 10 luglio 228.186 contagi confermati nel mondo. Si tratta dell’ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell’organizzazione, in quanto per la giornata di sabato 11 il conteggio – di 219.983 casi confermati – è ancora provvisorio.

Coronavirus, ultime notizie: negli Usa nuovo record di contagi – Nuovo record giornaliero di contagi negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal Coronavirus: ieri se ne sono registrati 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale quindi a 3.242.073. Il bilancio dei decessi è aumentato di 760 unità, portando il totale dei morti a 134.729.

Leggi anche:

1. Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus / 3. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

4. Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” / 5. Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora / 6. La peste spaventa la Cina: scatta l’allarme di livello 3

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Spagna, concorrente di un Reality Show pugnalato a morte: arrestati due 16enni La Polonia resta sovranista Spagna, allerta per l’invasione della “mosca nera” diffusa durante il lockdown