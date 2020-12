Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia si avvia a vivere le festività natalizie nel segno della pandemia di Covid-19. Da oggi cinque regioni cambiano colore (adesso nessuna è in zona rossa), mentre elle prossime ore è attesa la deroga al Dpcm in vigore sugli spostamenti fra Comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e primo gennaio. Il bollettino Coronavirus ieri ha registrato 19.903 nuovi casi e 643 morti. Intanto cresce l’attesa per l’inizio della campagna di vaccinazione, che dovrebbe partire all’inizio del 2021. Campagna che è già iniziata in Regno Unito e che prenderà avvio domani negli Stati Uniti (a questo link tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 13 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07,30 – Italia in giallo e arancione, da oggi nessuna regione rossa – Oggi cinque regioni cambiano colore: l’Abruzzo passa da rosso ad arancione, mentre Calabria, Piemonte, Lombardia e Basilicata da arancioni diventano gialle. Adesso non ci sono più, quindi, zone rosse (rischio alto), ma soltanto arancioni (rischio medio) e gialle (rischio basso). L’andamento della curva epidemica è in miglioramento ma – come sottolineato con forza da tutti gli esperti – bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento. Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, soprattutto nei giorni delle prossime festività natalizie e di fine anno, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una terza ondata nelle prossime settimane

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino Coronavirus Italia del 12 dicembre – Secondo il bollettino sul Coronavirus in Italia pubblicato ieri dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in 24 ore sono stati registrati 19.903 nuovi casi, contro i 18.727 del giorno precedente, e 649 morti, per un totale di 64.036 decessi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è pari a 1.825.775. Stabili i guariti, 24.728 (ieri 24.169), 1.076.891 in tutto. 684.848 gli attualmente positivi. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 196.439, 6.023 in più del giorno precedente, quando il numero complessivo dei test era 190.416. (Qui il bollettino completo)

Vaccino, Speranza: “Non domattina e non subito per tutti” – “La partita è difficile, ci aspettano mesi non facili. Il vaccino ci consente finalmente di vedere la luce ma non arriva domattina e non subito per tutti”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Equologica 2020, evento digitale promosso da una rete di esperienze diverse e che mette insieme la sinistra, l’ecologia e il civismo.

Immuni, superati i 10 milioni di download – La app Immuni ha superato i 10 milioni di download. Finora l’applicazione di contact tracing scelta dal governo è stata scaricata 10.004.204 volte, ha segnalato 6.271 utenti positivi e inviato 80.945 notifiche a persone che hanno scaricato l’app. Lo rivelano i nuovi dati rilasciati sul sito ufficiale dell’applicazione.

Vaccino, Ricciardi: “Partenza sarà lenta, Ue acceleri su Pfizer” – “Penso che Ema possa anticipare la data del 29 dicembre fissata originariamente per decidere”, sul vaccino Pfizer/Biontech, “ma comunque entro questo mese è attesa l’autorizzazione”. Lo ha detto il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un’intervista a Il Messaggero. “Ciò che mi preoccupa ora è l’effetto delle feste di Natale, ci sono ancora troppi casi positivi”, ha spiegato, “i primi mesi del nuovo anno rischiano di essere molto difficili, drammatici. E sono dell’idea che per categorie a contatto con il pubblico, a partire dagli operatori sanitari, il vaccino debba essere obbligatorio”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

