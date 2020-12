Covid, 17.938 nuovi casi e 484 morti: il bollettino del 13 dicembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore Nuovi casi: 17.938

Decessi: 484

Tamponi effettuati: 152.697

Guariti: 18.180

Ricoveri in ospedale: -331

Ricoveri in terapia intensiva: -41

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 686.031

Casi totali: 1.843.712

Decessi: 64.520

Guariti: 1.093.161

Ricoverati in terapia intensiva: 3.158

Ricoverati in ospedale: 27.735

In isolamento domiciliare: 655.138

Secondo il bollettino di oggi, domenica 13 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.938 i nuovi casi, contro i 19.903 di ieri, e 484 i morti (ieri erano stati 649), a fronte di 152.697 test effettuati: aumenta così la percentuale tamponi/positivi, che arriva a 11,7, rispetto al 10,1 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 686.031 (1.183 in più rispetto a ieri), 64.520 i morti (+484) e 1.093.161 i guariti (+ 18.180), per un totale di 1.843.712 casi (+17.938): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 686.031 attualmente positivi, 27.735 (-331) sono ricoverati in ospedale, 3.158 (-41) necessitano di terapia intensiva, mentre 655.138 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Gli italiani e il vaccino: il 57% vuole vaccinarsi, il 16% sicuramente no / 2. Media cinesi: “Covid in Italia prima che a Wuhan. Bimbo positivo a novembre 2019 è la prova” / 3. Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza / 4. Clementi a TPI : “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Veneto, file di auto verso gli impianti sciistici. Piste prese d’assalto anche in Lombardia: “Qui è un delirio” | FOTO Covid, Gino Strada: "Non ne usciremo prima di 2-3 anni" La virologa Gismondo al convegno dell'ultradestra tedesca: "Dati sul Covid falsi"