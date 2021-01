Coronavirus in Italia, ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia non accenna a placarsi: anche ieri si sono registrati 448 morti legati al Covdi-19. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo. Di seguito le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 12 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte le notizie sul Covid dal mondo).

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Arrivato in Italia il primo carico dei vaccini Moderna – E’ arrivato in Italia il primo carico di vaccini dalla casa farmaceutica Moderna. Un furgone partito dal Belgio è giunto al Brennero attorno alle 2 di notte, per poi raggiungere Roma, dove arriverà in mattinata, scortato dal settimo reggimento carabinieri di Laives.

Ore 06.00 – Vaccino, somministrate 701.623 dosi, il 76,4% del totale – Gli ultimi dati sulle vaccinazioni anti-Covid, aggiornati alla tarda serata di ieri, lunedì 11 gennaio, sono i seguenti: le dosi somministrate in Italia sono 701.623, il 76,4% del totale di quelle consegnate al nostro Paese (918.450). Hanno ricevuto il vaccino 558.155 operatori sanitari, 95.980 unità di personale non sanitario e 47.488 ospiti di Rsa.

CORONAVIRUS IN ITALIA: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino dell’11 gennaio – Ieri, lunedì 11 gennaio, in Italia si sono registrati 12.532 nuovi casi di Coronavirus e 448 morti legati alla pandemia. Il consueto bollettino quotidiano diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile ha riferito di 91.656 tamponi effettuati, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 27 unità. I casi di Covid-19 accertati in Italia all’11 gennaio sono 2.289.021, gli attualmente positivi sono 575.979. Il bollettino.

In Sicilia nuovi positivi aumentati del 66% e più 152% dei ricoveri – È sensibile il peggioramento dell’andamento della pandemia in Sicilia. Ieri, infatti, è emerso che rispetto alla settimana precedente sono aumentati i nuovi positivi (11.508, +66%), i ricoverati (+152), i ricoverati in terapia intensiva (+24), gli ingressi in terapia intensiva (+5,6%), i deceduti (+234). Il tasso di positività, il rapporto cioè tra i test eseguiti e i casi accertati, è il 19,8%, il più alto in Italia.

Speranza: “Ok modello fasce con abbassamento soglie” – “Conservare il modello per fasce” ma “con abbassamento delle soglie per entrare in una zona: RT 1 per quella arancione, 1.25 per la zona rossa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con le Regioni e i Comuni sul prossimo Dpcm con le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Italia. “Pensiamo di intervenire anche sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio per le Regioni a rischio alto”, ha aggiunto il ministro della Salute.

Trovato un nuovo paziente 1 di Covid-19 italiano risalente al 10 novembre 2019: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, prima quindi del bambino milanese, in cui era stata documentata la presenza del virus con un test fatto a dicembre 2019. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of Dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico italiano. Leggi l’articolo integrale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

