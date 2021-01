Coronavirus Italia, bollettino oggi 12 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 14.242

Decessi: 616

Tamponi effettuati: 141.641

Ricoveri in terapia intensiva: – 6

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 570.040

Casi totali: 2.303.263

Decessi: 79.819

Guariti: 1.653.404

Secondo il bollettino di oggi, martedì 12 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.242 i nuovi casi, contro i 12.532 di ieri, e 616 i morti (ieri erano stati 448), ma con 50mila tamponi in più, tanto che il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri). In crescita i decessi, 616 oggi (ieri 448), per un totale di 79.819 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento i ricoveri ordinari, 109 in più (ieri +176), per un totale di 23.712, mentre le terapie intensive calano di 6 unità (ieri +27) con 196 ingressi del giorno, e scendono a 2.636. I dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia.

