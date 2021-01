L’allarme di Conte: “Sta arrivando un’impennata dei contagi, dobbiamo fare ancora sacrifici”

“Sta arrivando un’impennata dei contagi”. Il premier Giuseppe Conte torna a lanciare l’allarme durante un’intervista al Tg3 e parla dei numeri del virus che secondo le sue informazioni “dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”.

Con il nuovo anno non è terminata l’emergenza Coronavirus e l’impatto sulla curva della campagna di vaccinazione ancora non si vede. La Germania solo pochi giorni fa ha toccato un nuovo record di vittime giornaliere, superando i mille morti. La Gran Bretagna nelle ultime ventiquattro ore ha registrato 54.940 nuovi casi e anche l’Irlanda dopo Capodanno sta soffrendo un picco di contagi con numeri ben più elevati rispetto alla prima ondata. Ieri nel nostro Paese si sono contati oltre 18 mila nuovi casi e in tutto il territorio nazionale si teme che la curva possa subire nuove impennate con l’allentamento delle restrizioni.

Intanto oggi arriveranno in Italia le prime 47mila dosi del vaccino Moderna. Il carico sarà smistato al deposito centrale dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Entro la fine di febbraio è prevista la distribuzione di 764mila dosi complessive del vaccino prodotto dall’azienda Usa.

È di 643.219 il totale delle vaccinazioni somministrate finora in Italia, pari al 70% delle dosi distribuite. Lo riportava di primo mattino il sito web della Presidenza del Consiglio. La Regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini ricevuti è la Campania (101,7%), quella con il più basso la Calabria (42,7%).

