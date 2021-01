Il piano B di Speranza: 100 giorni di zona rossa per scongiurare la terza ondata

Il piano B di Speranza: 100 giorni di zona rossa

Il governo si prepara ad annunciare le misure contenute nel nuovo Dpcm: resta il modello delle fasce ma si paventa l’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio per finire in zona rossa, arancione o gialla e quello dell’occupazione delle terapie intensiva. Le norme dovrebbero valere fino a fine febbraio, ma il ministro Roberto Speranza avrebbe messo sul tavolo un piano B dopo che il Cts ha sottolineato un aumento dell’incidenza su tutto il territorio nazionale in contro tendenza con le settimane precedenti.

Se il trend fosse confermato, la strategia per il medio termine sul tavolo del governo – di cui scrive Repubblica – sarebbe quella di far rientrare quasi tutte le Regioni in zona rossa per 100 giorni abbassando la soglia minima per passare alla fascia più alta di rischio e dunque entrare di fatto in lockdown. “In questi cento giorni c’è il nostro futuro: se riusciamo a vaccinare tutti gli operatori sanitari, gli 80enne e parte dei 70enni, tra cento giorni, a fine aprile, avremo una pressione sulla rete ospedaliera assolutamente gestibile. Il Covid sarà un ricordo”, riporta il quotidiano citando fonti del Consiglio dei ministri. L’obiettivo dei “100 giorni di zona rossa” è di alleggerire la pressione sugli ospedali, assicurare la copertura vaccinale delle categorie a rischio e tornare alla normalità.

E la proroga dello stato d’emergenza al 30 aprile contenuta nel nuovo Dpcm già andrebbe in questo senso. Intanto l’idea di portare le regioni in zona rossa in base all’incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti non è andata a buon fine, perché secondo i tecnici questo potrebbe portare i territori a effettuare meno tamponi per rientrare nelle soglie. Secondo l’agenzia di stampa Ansa l’ipotesi ora sul tavolo è di abbassare la soglia critica del tasso di occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in area medica, fissata ora al 30 e al 40 per cento.

Sotto quella soglia si entrerebbe in automatico in zona arancione o rossa. Al momento 5 Regioni sono arancioni e rischiano di diventare rosse: Lombardia, Calabria, Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna. Nel frattempo il premier Giuseppe Conte ha detto di prepararsi alla terza ondata con preoccupazione: “Sta arrivando un’impennata” di contagi “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”, ha detto il presidente del Consiglio parlando al Tg 3. Per scongiurarla potrebbe servire la zona rossa.

