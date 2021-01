Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora oltre 90 milioni di contagi e quasi 2 milioni di morti nel mondo. Dagli Usa all’Europa in molti paesi sta entrando nel vivo la campagna vaccinale (qui le ultime sul Covid dall’Italia), mentre preoccupano le diverse varianti del virus, in alcuni casi più aggressive. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 12 gennaio 2021 .

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Nel mondo oltre 90 milioni di casi e quasi due milioni di morti – I casi accertati di Coronavirus nel mondo sono 90.806.606, mentre i morti sono 1.942.713. Sono i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Il Paese più colpito sono gli Usa: 22.575.895 di contagi e 375.838 vittime. Seguono l’India, con oltre 10 milioni di contagi e più di 150mila vittime, e il Brasile, con 8 milioni di infezioni e 230mila morti.

Ore 06.30 – Biden: “La situazione peggiorerà prima di migliorare” – Le infezioni di coronavirus sono destinate ad aumentare prima di poter aver un miglioramento grazie alle vaccinazioni. Lo ha detto il presidente eletto Joe Biden dopo aver fatto il secondo richiamo del vaccino contro il Covid-19 a Wilmington, nel Delaware.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Cipro chiede dosi vaccina a Israele: “Ue in ritardo” – Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, ha chiesto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di valutare la possibilità di fornire al suo Paese diverse dosi del vaccino anti-Covid. Lo ha confermato in un’intervista al quotidiano Politis in cui ha criticato l’Ue “per i ritardi nell’approvazione dei vaccini”. “Ho contattato Netanyahu e gli ho chiesto di considerare la possibilità di fornire una quantità per la Repubblica di Cipro. La valuterà e in pochi giorni avremo una risposta“, ha dichiarato il leader cipriota.

Sci, cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid – La tappa della Coppa del mondo maschile di sci alpino in programma da domani a domenica a Wengen, in Svizzera, è stata definitivamente cancellata a seguito dei troppi casi di Covid-19 nella località dell’Oberland bernese. Questa mattina la Federazione internazionale (Fis) ha bloccato i viaggi delle squadre verso Wengen. Una delle due discese libere sarà recuperata a Kvitfjell in Norvegia mentre le altre gare sono state cancellate.

Origine del Covid, da giovedì in Cina un team di esperti dell’Oms – L’indagine del team, composto da 10 esperti di differenti nazionalità, dovrebbe durare dalle cinque alle sei settimane e passare da Wuhan, dove proprio l’11 gennaio 2020 era stata annunciata la prima vittima per Covid e la prima città al mondo ad essere messa in quarantena.

