Secondo il bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.532 i nuovi casi, contro i 18.627 di ieri, e 448 i morti (ieri erano stati 361), a fronte di 91.656 tamponi effettuati (ieri erano stati 139.758). Il tasso di positività sale al 13,67% contro il 13,3 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 575.979 (-3.953). Il bilancio delle vittime ammonta a 79.203 decessi (+448). I guariti invece sono 1.633.839 (+16.035), per un totale di 2.289.021 (+12.532) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.603 (+176) sono ricoverati in ospedale, 2.642 (+27) necessitano di terapia intensiva, mentre 549.734 si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono rispetto a ieri i nuovi casi (12.532 contro i 18.627) a fronte anche di una drastica diminuzione dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno: 91.656 contro i 139.758 del giorno precedente. Aumenta il numero dei morti (448 rispetto ai 361 registrati domenica), così come il numero dei ricoveri ordinari (+176 rispetto ai +167) e delle terapie intensive (+27 contro i +22 di ieri).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 1.942 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 1.715, dalla Sicilia con 1.587 e dalla Lombardia con 1.488 nuovi contagi.

