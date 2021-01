Coronavirus in Italia, ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – A partire da oggi in Italia torna in vigore la suddivisione delle regioni in base alle fasce di rischio: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione, tutte le altre in zona gialla. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo con oltre 600mila dosi somministrate. Di seguito le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte le notizie sul Covid dal mondo).

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Speranza: “Nel Dpcm nuove restrizioni” – “C’è bisogno di stringere e non di allargare” è “molto probabile” che il divieto allo spostamento tra Regioni resterà. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Che tempo che fa’ in merito al nuovo dpcm in arrivo. “Lavoreremo per fare un passo in avanti sul terreno delle misure restrittive – aggiunge – le misure già vigenti verranno confermate”.

“C’è una fase di recrudescenza in tutti i Paesi europei, i dati più brutti vengono da Inghilterra e Irlanda, le misure restano fondamentali”, ha proseguito Speranza. “A Natale abbiamo preso misure robuste, nei giorni precedenti a Natale c’è stata una fase di rilassamento”. Per questo motivo, ha aggiunto Speranza, “lavoreremo per fare un passetto in avanti sul terreno di misure più restrittive rispetto a quelle vigenti perché il virus sta crescendo. L’Rt nell’ultimo monitoraggio è salito, la curva può ancora crescere, è tempo di stringere e non di allargare. Il divieto di spostamento tra Regioni è tra le misure da mantenere”.

Ore 06.00 – Vaccino: alle 23 di ieri in Italia somministrate 643.219 dosi – Sono 643.219 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 396.709 donne e 246.510 uomini. Il dato è aggiornato alle 22:41 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 518.150 operatori sanitari, 83.394 unità di personale non sanitario e 41.675 ospiti di Rsa.

CORONAVIRUS IN ITALIA: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile del 10 gennaio – Le persone attualmente positive al Covid sono 579.932. Il bilancio delle vittime ammonta a 78.755 decessi. I guariti invece sono 1.617.804 per un totale di 2.276.491 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.427 sono ricoverati in ospedale, 2.615 necessitano di terapia intensiva, mentre 553.890 si trovano in isolamento domiciliare. Qui il bollettino completo

Coronavirus, ultime notizie dall’Italia – Arcuri risponde a De Luca: “6 milioni di vaccinati entro fine marzo” – Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani. Lo ha confermato il Commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, intervistato durante il programma tv In mezzora in più, su Rai3, sottolineando che i contratti aggiuntivi sottoscritti dall’Ue con Pfizer e Moderna consentiranno “di raggiungere quel numero di vaccinati”. Nel corso dell’anno, ha aggiunto Arcuri, “l’Italia otterrà 60 milioni di dosi da questi due produttori e potremo vaccinare 30 milioni di italiani”.

De Luca: “Esaurite dosi vaccini, si interrompe campagna” – “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. Lo dice il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Crisanti: “Lockdown subito o saltano le vaccinazioni” – “Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione”. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano La Stampa il virologo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. Qui l’articolo integrale.

Leggi anche: 1. La triste fine di Giulio Gallera, l’assessore del fallimento lombardo (di Selvaggia Lucarelli) / 2. Indice Rt in Italia torna sopra 1 dopo sei settimane, l’Iss: “12 regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato” / 3. Vaccini, ora l’Italia è prima in Europa per somministrazioni: superata la Germania

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre a Caserta Dpcm 16 gennaio: nuova stretta del Governo su spostamenti, bar e sport Covid, 18.627 nuovi casi e 361 morti: il bollettino di oggi