Covid, 18.627 nuovi casi e 361 morti: il bollettino del 10 gennaio

Coronavirus Italia, bollettino oggi 10 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 18.627

Decessi: 361 Tamponi effettuati: 139.758

Ricoveri in terapia intensiva: +22

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 579.932

Casi totali: 2.276.491

Decessi: 78.755

Guariti: 1.617.804

Secondo il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.627 i nuovi casi, contro i 19.978 di ieri, e 361 i morti (ieri erano stati 483), a fronte di 139.758 tamponi effettuati (ieri erano stati 172.119).

Il rapporto positivi-tamponi sale dall’11,6 per cento di ieri al 13,3 di oggi. Le persone attualmente positive al Covid sono 579.932. Il bilancio delle vittime ammonta a 78.755 decessi. I guariti invece sono 1.617.804 per un totale di 2.276.491 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.427 sono ricoverati in ospedale, 2.615 necessitano di terapia intensiva, mentre 553.890 si trovano in isolamento domiciliare.

