CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – L’Italia è in zona arancione per l’intero weekend, mentre a partire da lunedì 11 gennaio tornerà in vigore la suddivisione delle regioni in base alle fasce di rischio: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione, tutte le altre in zona gialla. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo con oltre mezzo milioni di dosi somministrate. Di seguito le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 10 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte le notizie sul Covid dal mondo).

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 09,00 – Crisanti: “Lockdown subito o saltano le vaccinazioni” – “Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione”. Lo dice in una intervista al quotidiano La Stampa il virologo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. Qui l’articolo integrale.

CORONAVIRUS IN ITALIA: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus in Italia: il bollettino del 9 gennaio – Ieri in Italia si sono registrati 19.978 nuovi casi di Coronavirus e 483 morti legati al virus, a fronte di 172.119 tamponi effettuati. Lo riferisce il consueto bollettino sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Qui il bollettino completo.

Verso un nuovo Dpcm più restrittivo – Secondo indiscrezioni di stampa il Governo è orientato a emanare nei prossimi giorni un nuovo Dpcm più restrittivo rispetto a quello che a dicembre aveva introdotto la suddivisione delle regioni in base alle fasce di rischio. L’impianto delle tre colorazioni – rosso, arancione e giallo – rimarrà in vigore ma sarà reso più stringente con nuove misure, tra cui il divieto di spostamenti anche fra regioni in zona gialla. Ancora da definire le regole per bar e ristoranti, per i quali potrebbe essere disposta la chiusura in tutta Italia nei weekend.

Speranza: “Le restrizioni sono l’arma fondamentale” – “Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono l’arma fondamentale per la nostra battaglia contro il virus ancora per qualche mese”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il webinar `”A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari”, organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

Vaccino, Conte: “Italia prima in Ue, ottimo risultato” – “Con circa 550.000 vaccinazioni effettuate siamo il primo Paese dell’Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con circa 500.000 persone vaccinate). È un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all’altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa”. Lo ha scritto ieri sera su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Papa: “Vaccinarsi è etico, io lo farò, negazionismio suicida” – “Eticamente tutti debbano prendere il vaccino: è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. Lo ha detto Papa Francesco nell’intervista che sarà trasmessa questa sera su Canale 5. “La settimana prossima“ inizieremo a farlo qui ed io mi sono prenotato, si deve fare”, spiega. “Non so perché qualcuno dice: ‘no, il vaccino è pericoloso’, ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”. Leggi l’articolo integrale.

