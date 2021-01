Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 90 milioni di contagi e quasi 2 milioni di morti nel mondo. Dagli Usa all’Europa in molti paesi sta entrando nel vivo la campagna vaccinale (qui le ultime sul Covid dall’Italia), mentre preoccupano le diverse varianti del virus, in alcuni casi più aggressive. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 11 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – In Cina aumento di nuovi casi più alto da oltre 5 mesi – La Cina ha registrato il suo più grande aumento giornaliero di casi di Covid-19 in più di cinque mesi. Una contea nella provincia nord-orientale dell’Heilongjiang oggi è entrata in lockdown dopo. Il numero totale di nuovi casi di Covid-19 è stato di 103, il più alto dallo scorso 30 luglio. Sebbene i nuovi casi segnalati negli ultimi giorni rimangano pochi se paragonati ai periodi di picco dell’epidemia, le autorità si stanno muovendo in modo aggressivo per frenare la diffusione della malattia e prevenire un’altra ondata nazionale di infezioni. Il numero totale di casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale è ora pari a 87.536, mentre il bilancio delle vittime è rimasto invariato a 4.634.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Giappone, scoperta nuova variante del Covid proveniente dal Brasile – Una nuova variante del Coronavirus è stata rilevata dalle autorità giapponesi in quattro persone provenienti dal Brasile. Lo ha annunciato il ministero della Salute giapponese, specificando che si tratta di una variante diversa da quelle scoperte in Regno Unito e Sudafrica, ma condivide con esse alcune mutazioni comuni. L’efficacia dei vaccini anti-Covid su questa nuova variante allo studio.

Coronavirus, ultime notizie – Svizzera, focolaio a Wengen, a rischio le gare di Coppa del mondo di Sci – A Wengen, in Svizzera, c’è un focolaio di casi di Covid-19, sembra a causa dell’arrivo dei turisti britannici: a rischio lo svolgimento della Coppa del mondo maschile di sci, in programma da martedì a domenica prossima. La federazione internazionale di sci (Fis) attende indicazioni dalle autorità di Berna prima di prendere la decisione definitiva che comunque dovrà essere presa entro la giornata odierna quando il Circo Bianco lascerà Adelboden. L’aumento esponenziale dei casi di Covid-19 a Wengen, come sostiene la Fis, è stato causato dalla presenza di molti turisti britannici nella rinomata località della regione dell’Oberland bernese durante le vacanze di Natale. Se le gare sul Lauberhorn saranno confermate, atleti, staff e i pochi addetti ai lavori non soggiorneranno a Wengen ma nelle vicine località di Interlaken e Grindelwald. Come ha detto il responsabile della Coppa del mondo maschile, l’italiano Markus Waldner, «perdere Wengen farebbe male a tutti ma la salute degli atleti non deve essere a rischio e dobbiamo tutelare l’appuntamento clou della stagione, il Mondiale di Cortina”.

Germania, 17mila nuovi casi – Il Robert Koch Institute ha diffuso il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Germania: i nuovi casi confermati in 24 ore sono 16.946, per un totale di 1.908.527 contagi accertati dall’inizio della pandemia.

