CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 995.463 persone, provocando 42.330 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Il ministro Boccia: “Non ci sarà un lockdown come a marzo” – “La data del 15 novembre non esiste, c’è una decelerazione della curva ma noi dobbiamo chiederci se le reti ospedaliere reggono e questo lo vediamo monitoraggio dopo monitoraggio. Io escludo che si possa fare un lockdown come quello di marzo e aprile, non escludo però che possano esserci altri interventi restrittivi con zone rosse anche in altre Regioni, non sarà comunque una colpa”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervistato a CartaBianca su Rai 3. “Non c’è nessuno sconto per nessuno – ha aggiunto – la posta in palio è così alta che non consente di fare alcuna valutazione benevole. Se i dati dicono che una Regione deve essere di quel colore vi assicuro che lo diventa”.

ore 06.30 – Fontana: “Cts modificherà parametri di valutazione delle Regioni” – “Credo che venerdì si ritroverà la cabina di regia del Comitato tecnico scientifico e seguirà quelle che erano state le mie considerazioni. Utilizzerà dati più recenti, per l’occupazione dei posti in rianimazione utilizzerà i dati del giorno prima e non vecchi di 15 giorni, e cercherà anche di fare una proiezione di quello che potrebbe succedere tra i diversi territori nei successivi 15 giorni. Una valutazione di questo genere ha un senso, perché non dobbiamo correre dietro al virus, bisogna cercare di prevenirlo”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con la trasmissione di Rete 4 ‘Fuori dal coro’. Il governatore, poi, spiega il significato della sua frase, secondo cui mettere la Lombardia in zona rossa è stato “uno schiaffo” ai lombardi: “Lo schiaffo stava nel fatto che per prendere la decisione non si fossero utilizzati dati aggiornati, ma vecchi di 15 giorni. Non mi lamentavo della zona rossa, ma del fatto che sarebbe stato opportuno utilizzare degli elementi aggiornati e recenti, non vecchi di 15 giorni”.

Ore 06.00 – Prodi: “Gente insofferente, manca la fiducia nel futuro” – “Siamo messi male, ma gli altri paesi sono uguali a noi. La seconda ondata vede l’insofferenza della gente, la prima aveva visto la solidarieta. Gli indici che si stavano aggiustando ora tornano di nuovo giù. Il problema è la fiducia nel futuro: nelle banche c’è una liquidita’ di oltre 1.600-1.800 miliardi di euro, e non la si utilizza per il domani. Significa che questo Covid mina alle basi il nostro desiderio del futuro”. Lo ha detto l’ex premier ed ex-presidente della commissione Ue, Romano Prodi, a Dimartedì su La7.

Ordinanza del ministro Speranza: 5 nuove regioni arancioni e una rossa – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza anticipata lunedì sera, che individua 5 nuove regioni che scalano da area gialla a area arancione: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Entra nell’area rossa invece la Provincia autonoma di Bolzano. Quindi complessivamente in area gialla, quella a rischio più basso, rimangono Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto. In area arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. In area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Il bollettino del 10 novembre – È di 590.110 persone attualmente positive (+ 35.098), 42.330 morti (+580), 363.023 guariti (+17.734), per un totale di 995.463 casi (+35.090), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso ieri dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 590.110 positivi, 28.633 (+997) sono ricoverati in ospedale, 2.971 (+122) necessitano di terapia intensiva, mentre 558.506 (+15.657) si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero dei tamponi processati, sono stati 217.758, 70.033 in più rispetto a ieri, quando ne sono stati effettuati 143.419. (Qui il bollettino completo).

Iss, in 4 regioni opportuno anticipare misure più dure, in corso analisi su Campania – “Sulla base dell’ultimo monitoraggio, ci sono quattro regioni che vanno verso un rischio alto, e nelle quali è opportuno anticipare misure più restrittive”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero della Salute sull’analisi epidemiologica, ricordando che di queste due regioni hanno una occupazione dei posti letto sopra il 30%, considerata soglia di rischio, altre due al 29%. “Riteniamo validi i dati della Campania, ma sono in atto approfondimenti per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”, ha continuato Brusaferro in merito al livello di rischio della Campania, rimasta al momento in area gialla.

Iss: “Vicina soglia critica ricoveri e terapie intensive” – “La curva dei ricoveri è molto ripida, sta crescendo rapidamente, e anche le percentuali di occupazione si avvicinano rapidamente alle soglie critiche, anche per le terapie intensive. In alcune Regioni sono già superate. Vuol dire che i cittadini che hanno dei bisogni per altre malattie devono dilazionarli perché quel letto è occupato per esigenze relative al Covid”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa di ieri al ministero della Salute sull’analisi epidemiologica.

Lauro, in Irpinia, diventa zona rossa come ad aprile – Il numero dei contagiati sale e il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, non attende le decisioni di Governo o Regione Campania e dichiara il piccolo comune irpino, al confine con il nolano, zona rossa. Lauro è stato un comune blindato già in precedenza, quando il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca adottò le massime restrizioni nell’aprile scorso.

Vaccino Pfizer: “patto segreto per 1,7 milioni di dosi in Italia a gennaio” – La notizia che il vaccino anti-Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica Pfizer è efficace al 90 per cento ha fatto il giro del mondo e ha acceso nuove speranze nella lotta contro il nuovo Coronavirus. Il prodotto della Pfizer arriverà anche in Italia? Quali sono i tempi? Su quante dosi potrebbe contare il nostro paese? Qui il punto.

Dl ristori bis: Mattarella firma il decreto – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto ristori bis.

