Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Oltre 50 milioni di casi, di cui più di 12 milioni in Europa, a fronte di oltre un milione di morti: questo il bilancio della pandemia di Coronavirus che continua a colpire il mondo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Bolsonaro: “Il Brasile smetta di essere un paese di gay” – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro invita a ridimensionare la pandemia di Covid-19, che ha ucciso più di 162.000 persone nel paese, dicendo che il Brasile dovrebbe smetterla di essere “un paese di gay”. “Oggi si parla solo di pandemia, dobbiamo smetterla. Certo, mi dispiace dei morti ma un giorno moriremo tutti, e non ha senso fuggire da questo, significherebbe fuggire dalla realtà. Dobbiamo smettere di essere un paese di gay. Dobbiamo lottare a testa alta”, ha detto il presidente di estrema destra durante un discorso sul turismo al Palacio del Planalto, sede del governo federale. La pandemia di Covid-19 ha causato più di 162.000 morti in Brasile e ha contaminato circa 5,6 milioni di persone in Brasile, una cifra sottostimata secondo gli esperti. Jair Bolsonaro aveva in precedenza salutato come una “vittoria” la sospensione in Brasile delle prove cliniche di fase 3 di un vaccino contro Covid, CoronaVac del laboratorio cinese Sinovac.

Ore 06.30 – Francia, in 4 giorni 754 morti in case di cura – Sono 754 i nuovi decessi in Francia nelle case di riposo e istituti medici negli ultimi quattro giorni, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie che tengono a sottolineare che il forte aumento è dovuto a un aggiornamento dei dati. In totale, i morti nel Paese dall’inizio della pandemia sono 42.207. Lo riportano i media francesi.

Ore 06.00 – In Usa nuovo record di 200mila casi, 1.535 decessi – Gli Stati Uniti hanno superato di gran lunga il precedente record giornaliero di nuovi casi di Covid-19, aggiungendo 201.961 casi in 24 ore: è quanto risulta dal conteggio compilato dalla Johns Hopkins University. L’elevato numero, in parte dovuto ai dati ritardati nel fine settimana, ha portato il totale dei casi negli Stati Uniti a 10.238.243, con un totale di 239.588 decessi. In 24 ore, nella giornata di martedì, sono stati registrati 1.535 decessi di Covid-19, un record negli ultimi mesi. Da una settimana a questa parte, il numero di nuove infezioni ha superato le 100.000 unità al giorno. Anche i ricoveri per coronavirus hanno raggiunto il massimo storico, con oltre 60.000 persone ricoverate in tutto il Paese, secondo il COVID Tracking Project.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Abbattuti 17 milioni di visoni, premier Danimarca si scusa – Sono 17 milioni i visoni che sono stati abbattuti e gettati in gigantesche fosse comuni in Danimarca nel disperato tentativo di sradicare il ceppo mutato del Coronavirus. Il premier danese, Mette Frederiksne, si è scusato in Parlamento e ha ammesso che non vi era una base legale per l’abbattimento di massa dei visoni dopo che una versione mutata del Coronavirus era stata riscontrata in alcuni di loro.

In Svezia altri 15.779 casi e 35 morti da venerdì – La Svezia ha registrato 35 morti e 15.779 casi di coronavirus dal 6 al 10 novembre, in forte aumento rispetto a 10.177 contagi registrati nello stesso lasso di tempo la settimana scorsa. Nelle ultime due settimane la nazione scandinava ha visto crescite record di contagi.

Libano in lockdown totale dal 14 al 30 novembre – Il premier a interim libanese, Hassan Diab, ha annunciato un lockdown totale del Paese, dal 14 al 30 novembre, per arginare la pesante ondata di Covid-19.

Marocco annuncia campagna di vaccinazione di massa – Il re del Marocco, Mohammed VI, ha approvato la decisione degli scienziati di lanciare una campagna di vaccinazione a livello nazionale contro il nuovo Coronavirus. Non è ancora chiaro tuttavia quale vaccino sarà utilizzato o quando prenderà il via la campagna, secondo il comunicato del Palazzo reale, che si limita a dare la notizia dell’avvio della campagna nelle prossime settimane. La decisione del re è stata presa su consiglio del comitato scientifico nazionale, che ritiene la vaccinazione “una reale soluzione per porre fine alla pandemia”.

Coronavirus, ultime notizie – 22 nuovi casi in Cina, 21 sono importati – La Cina ha registrato 22 nuovi casi di Covid-19, di cui 21 “importati” da altri paesi e uno per contagio locale rilevato a Shanghai. Ieri è stato il terzo giorno consecutivo in cui le autorità cinesi hanno registrato infezioni locali in aree dove negli ultimi tempi non erano emersi focolai. A Tianjin (nel nord-est del Paese) la comparsa di un caso confermato e uno asintomatico hanno costretto circa 77.000 persone a sottoporsi a test. Entrambe le infezioni di Tianjin sono legate al contatto con prodotti alimentari refrigerati in cui erano stati rilevati virus vivi. Nel caso di Shanghai si tratta di un lavoratore dell’aeroporto internazionale di Pudong, il principale della capitale economica cinese, che non ha avuto contatti con prodotti congelati o refrigerati.

Coronavirus ultime notizie – In Brasile altri 10.917 casi e 231 morti – In Brasile sono stati registrati 10.917 casi di coronavirus e 231 morti in 24 ore. In totale, il Paese sudamericano ha avuto oltre 5,5 milioni di contagi e più di 161 mila decessi: è il terzo Paese al mondo per numero di casi e il secondo per vittime.

