HiPP, azienda tedesca che produce alimenti per bambini, ha ritirato dal mercato alcuni vasetti di omogeneizzati in cui è stato trovato veleno per topi. Le contaminazioni sono state rilevate in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Al momento non risultano persone che abbiano consumato i prodotti avvelenati. HiPP sostiene che i vasetti siano usciti dai suoi stabilimenti in perfette condizioni e che gli omogeneizzati siano stati contaminati per opera di criminali.

Sulla vicenda indagane le autorità austriache, slovacche e ceche. Il veleno è stato rilevato in vasetti da 190 grammi di omogeneizzato per neonati a base di carote e patate.

Il primo campione è risultato positivo al veleno per topi lo scorso 18 aprile in un supermercato Spar nella città di Eisenstadt, nell’Austria orientale. Altri barattoli contaminati sono stati trovati nella città di Brno, in Repubblica Ceca, e in una località non meglio precisata della Slovacchia. Le autorità austriache hanno inoltre contattato le autorità dell’Ungheria, segnalando che un barattolo contenente veleno potrebbe essere stato acquistato da persone residenti nella regione di confine vicino a Eisenstadt.

HiPP ha ritirato gli omogeneizzati in questione da oltre mille supermercati Spar in Austria per timori legati alla sicurezza alimentare, mentre i rivenditori slovacchi e cechi hanno tolto dagli scaffali, a titolo precauzionale, tutti i vasetti di omogeneizzati HiPP.

La Polizia austriaca del Burgenland ha riferito che i prodotti sospetti presentano un’etichetta bianca con un cerchio rosso sul fondo del barattolo. Altri segnali di allarme includono un coperchio danneggiato o aperto e un odore insolito o di prodotto deteriorato. Inoltre, il tappo del vasetto non produce insolitamente alcun rumore al momento dell’apertura.

Secondo l’Agenzia austriaca per la Salute e la Sicurezza alimentare, il veleno per topi contiene in genere bromadiolone, una sostanza che impedisce la coagulazione del sangue: la sua ingestione può causare sanguinamento delle gengive e del naso, oltre a lividi e sangue nelle feci. I sintomi potrebbero comparire da due a cinque giorni dopo l’ingestione.

“Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto di prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato HiPP in un comunicato. “Il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità”.

Spar e HiPP hanno consigliato ai clienti di non consumare il contenuto dei vasetti acquistati presso i punti vendita Spar in Austria e hanno assicurato che i clienti riceveranno un rimborso completo per i prodotti restituiti. La Polizia consiglia di lavarsi accuratamente le mani qualora si sia venuti a contatto con un barattolo potenzialmente contaminato.

“È profondamente inquietante che qualcuno sia apparentemente disposto a mettere a repentaglio la salute dei neonati per motivi criminali”, ha dichiarato la ministra della Salute austriaca Korinna Schumann. La ministra ha raccomandato a genitori, asili nido e scuole materne di prestare la massima attenzione nella somministrazione di omogeneizzati HiPP ai bambini piccoli.