Covid, 35.098 nuovi casi, 580 morti: il bollettino di oggi

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 novembre: morti, contagi, guariti

BOLLETTINO CORONAVIRUS OGGI – Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 10 novembre 2020. Sono 35.098 i nuovi casi, con 580 morti.

È di 590.110 persone attualmente positive (+ 35.098), 42.330 morti (+580), 363.023 guariti (+17.734), per un totale di 995.463 casi, il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 590.110 attualmente positivi, 28.633 (+997) sono ricoverati in ospedale, 2.971 (+122) necessitano di terapia intensiva, mentre 558.506 (+15.657) si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi processati, sono stati 217.758, 70.033 in più rispetto a ieri, quando ne sono stati effettuati 143.419. Il rapporto positivi/tamponi scende dal 17,1 per cento di 24 ore fa al 16,1 per cento di oggi. In aumento il numero dei decessi (oggi 580, ieri 356) e anche quello dei ricoveri ordinari: 28.633 (+997 contro i 27.636 di ieri) stando ai dati sull’epidemia di Coronavirus diffusi dal bollettino di oggi. Per quanto riguarda il ricovero nei reparti di terapia intensiva, i casi salgono a 2.971 (+122, ieri era stato registrato un incremento di +100).

Secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, inoltre, la Regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia, con un numero record di 10.955 nuovi casi registrati in 24 ore, rispetto ai 4.777 giornalieri di ieri. Seguono il Piemonte, con 3.659 nuovi casi, il Veneto, che registra 2.763 contagi in 24 ore e la Campania, che ne riporta invece 2.716. Sopra i 2mila casi anche Lazio ed Emilia Romagna, che registrano rispettivamente 2.608 e 2.430 nuovi casi. Anche per la Puglia è stato un giorno nero, con 1.245 casi registrati nelle ultime 24 ore e 25 decessi.

