Covid, 32.961 nuovi casi e 623 morti: il bollettino di oggi

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 11 novembre 2020. Sono 32.961 i nuovi casi e 623 i morti, a fronte di 225.640 tamponi. Ieri c’erano stati 35.098 contagi e 580 deceduti, con 217.758 test effettuati.

È di 613.358 persone attualmente positive (+23.248), 42.953 morti (+623), 372.113 guariti (+9.090), per un totale di 1.028.424 casi (+32.961), il bilancio inerente l’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 613.358 attualmente positivi, 29.444 (+811) sono ricoverati in ospedale, 3.081 (+110) necessitano di terapia intensiva, mentre 580.833 (+22.327) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è di 225.640, contro i 217.758 di ieri e i 143.419 dell’altroieri. Il rapporto positivi/tamponi scende dal 16,1 per cento di ieri al 14,6 per cento di oggi. Per quanto riguarda le singole Regioni, ancora una volta la più colpita è la Lombardia (+8.180), seguita da Campania (+3.166), Veneto (+3.082), Piemonte (+2.953), Toscana (+2.507), Lazio (+2.479) ed Emilia-Romagna (+2.428). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi casi.

Da segnalare, nel bollettino di oggi, il fatto che i contagiati dal Coronavirus in Italia da inizio pandemia hanno superato quota un milione. I ricoverati in terapia intensiva hanno superato invece i 3mila. Aumentano rispetto a ieri i morti (623 contro 580), ma calano i nuovi contagi (32,961 contro 35.098) a fronte di un leggero aumento dei tamponi. La percentuale di tamponi positivi su test totali è comunque leggermente scesa.

