Covid, il commissario Arcuri sarà responsabile del piano di distribuzione vaccini

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sarà il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini anti-Covid in Italia. Lo riporta l’Ansa citando fonti di governo. Il premier Giuseppe Conte accelera quindi sul piano nazionale per i vaccini, che – secondo quanto ha annunciato oggi in un’intervista a La Stampa, sarà presentato “presto” in parlamento.

Conte stamattina ha incontrato Arcuri e, d’accordo anche con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha discusso con lui della decisione di affidargli l’incarico in vista dell’arrivo delle prime dosi di vaccini. Arcuri dovrà dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte alla conservazione e spedizione, perché “sia efficiente – spiegano dal governo – e avvenga in piena sicurezza”.

Alla stesura del piano per la vaccinazione, che la Commissione europea pretende di ricevere il prima possibile dai governi, sta lavorando in modo riservato un gruppo di lavoro istituito al ministero della Salute. Spetta agli esperti risolvere i problemi logistici legati a questa imponente campagna di vaccinazione, tra cui le modalità di conservazione delle dosi (alcune devono essere conservate a meno 75 gradi), il trasporto in sicurezza e le modalità di distribuzione.

Leggi anche: 1. Vaccino anti-Covid, c’è un piano per la distribuzione in Italia? I nodi sulla conservazione /2. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” /3. Vaccino Pfizer: “patto segreto per 1,7 milioni di dosi in Italia a gennaio” /4. Il governo punta a evitare il lockdown: molte regioni cambieranno “colore” e sono in arrivo nuove strette

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, 32.961 nuovi casi e 623 morti nell'ultimo giorno Napoli, arriva il tampone sospeso per chi non può permetterselo Milano, marito e moglie muoiono in ospedale nello stesso momento a causa del Covid