Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 26.078 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 1 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Scuola, l’Abruzzo fissa l’inizio delle lezioni al 24 settembre – La Giunte regionale dell’Abruzzo ha ufficialmente posticipato l’inizio della scuola al 24 settembre, spostando in avanti di 10 giorni la data di rientro degli studenti rispetto al calendario del ministero dell’Istruzione. La delibera della Giunta riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado, per mercoledì 30 giugno per le scuole dell’infanzia. Intanto, anche altre due regioni sembrano orientate a far slittare il rientro in classe degli studenti: si tratta della Campania e della Basilicata, che come l’Abruzzo potrebbero non seguire il calendario ministeriale.

Ore 06.30 – Speranza: “Nei prossimi mesi serve un grande patto nel Paese” – Nei prossimi mesi per governare la pandemia “non basterà un’ordinanza del ministro o della Regione o un Dpcm, ma ci ci sarà bisogno di un grande patto nel Paese”. A dirlo il titolare della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista realizzata da ‘Presa Diretta’ su Rai3 e andata in onda stasera. I prossimi mesi, anche con l’inizio della scuola, saranno “difficili, fino all’ultima parte dell’anno, e quindi serve tenere alto il livello di attenzione”, fino a quando “la scienza non ci darà delle risposte” con un vaccino e nuovi test rapidi, ha ragionato Speranza. Che comunque si è detto “fiducioso” e ha fatto un appello di particolare attenzione ai giovani. La fiducia nel Paese si basa su quanto avvenuto nel periodo più duro: “Nella fase più difficile dell’epidemia c’è stata una sintonia profonda tra il Governo, le Regioni e lo spirito e il sentire delle persone”.

Ore 06.00 – In Campania obbligo di test a chi rientra dalla Sardegna – Con l’ordinanza numero 69, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, in Campania fino al 10 settembre chi arriva dalla Sardegna entro 24 ore deve comunicarlo al dipartimento di Prevenzione dell’Asl territoriale e ha l’obbligo di sottoporsi a test sierologici o tampone. Inoltre, dovrà osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni o fino all’esito negativo dell’esame. Un iter raccomandato anche a chi è arrivato 14 giorni fa dall’isola.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Crisanti: “Il mio piano per 400mila tamponi al giorno” – In una lettera al Corriere della Sera, Andrea Crisanti, incaricato dal governo di presentare un piano per l’aumento dei tamponi quotidiani, ha spiegato in che cosa consiste il documento e perché i numeri attuali del contagio seppur simili sono differenti da quelli di marzo quando scoppiò l’epidemia. Leggi l’articolo completo.

Un positivo a scuola, chiude istituto di Verbania dove si svolgevano corsi di recupero – Scuola chiusa per un caso di Covid. Succede a Verbania, nel più importante istituto superiore della città, il ‘Cobianchi’, dove l’attività didattica – informa la preside, Vincenza Maselli – è stata sospesa da oggi “per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali.L’intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19”. Nella scuola si stavano svolgendo, dal 26 agosto, i corsi di recupero.

Tampone per tutti sui voli tra Roma e Milano – All’aeroporto di Fiumicino, nei prossimi giorni, partirà una sperimentazione sulla quale si concentrerà l’attenzione del mondo. Ai passeggeri del volo Roma-Milano di Alitalia sarà eseguito il tampone rapido, quello che in 15 minuti dice se siamo positivi. In questo modo si ridurranno drasticamente le possibilità che sul volo salgano passeggeri infetti. Dice l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato: “Noi crediamo molto in questo progetto e siamo pronti a partire. Già abbiamo ottenuto ottimi risultati con il sistema dei tamponi agli arrivi per i voli dai paesi ritenuti a rischio, Malta, Spagna, Croazia e Grecia. Ora vogliamo andare oltre”.

Il bollettino della protezione civile – Si registra un lieve calo dei nuovi casi di Covid: con un totale di 269.214, l’incremento è di 996 casi. Sale invece il numero dei morti, l’incremento è di 6 persone e il totale raggiunge quota 35.483 morti. Qui il bollettino.

Cts: “No mascherine nelle scuole primarie se c’è un metro di distanza” – Il Comitato tecnico scientifico ha stabilito che, per quanto riguarda la scuola primaria, le mascherine in classe non sono necessarie se è assicurato il metro di distanza fra gli studenti. Questa indicazione resta comunque condizionata all’andamento dei contagi locali.

Scuola, approvate le linee guida sui trasporti: capienza all’80 per cento – Sono state approvate in Conferenza unificata le linee guida sui trasporti per contenere la diffusione del Coronavirus: una notizia che interessa da vicino anche la scuola, a due settimane dalla riapertura e con migliaia di studenti che si riverseranno sui mezzi pubblici per raggiungere gli istituti. Al centro del dibattito tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali c’era soprattutto il tema della capienza massima: alla fine, l’intesa prevede un massimo dell’80 per cento, che può diventare 100 per cento per distanze al di sotto dei 15 minuti. Leggi la notizia.

Leggi anche: 1. Scuola, dalla mascherina all’autocertificazione: oggi il Cts approva le nuove linee guida / 2. Piemonte, insegnante positiva al Coronavirus in una scuola di Verbania: istituto chiuso, 6 studenti in isolamento / 3. Norme anti-Covid: chiuso locale a luci rosse a Roma. Gli scambisti: “Come rispettiamo il distanziamento?”

4. Non solo la scuola: anche l’Università deve ripartire, o l’Italia non avrà più futuro / 5. Crisanti: “Ecco il mio piano per aumentare il 400mila il numero di tamponi in Italia. Bisogna trovare gli asintomatici, i numeri di oggi diversi da quelli di marzo” / 6. Covid, uno studio consegnato al Governo il 12 febbraio prevedeva fino a 60mila morti in Italia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Scuola, trovato l'accordo sui trasporti: capienza massima all'80% "Match it Now”: l'evento nazionale dedicato alla donazione di midollo osseo Il bollettino di oggi: nuovi casi in calo, sono 996 in 24 ore