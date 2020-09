Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 25 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 847mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 1 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – L’Oms: “Si può rimanere positivi per settimane, ma contagiosi fino a 9 giorni” – “Una persona può risultare positiva al virus per molte settimane, ma questo non significa che sia contagiosa così a lungo. Il virus può essere trasmesso fino al nono giorno ma le persone sono più infette quando sviluppano i sintomi e per primi 5-8 giorni”. A dirlo è Maria Van Kerkhove, epidemiologa e responsabile tecnico per l’emergenza Coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità. “La mascherina sul volto da sola non basta, da sola non è sufficiente a proteggere dalla diffusione del Coronavirus. Mascherina, distanziamento e lavarsi le mani sono la ricetta vincente”, ha aggiunto. “Questo virus opera in cluster. Si amplifica in ambienti specifici in cui le persone entrano in stretto contatto tra loro. Se non si prendono le dovute precauzioni il virus sfrutterà questa opportunità per diffondersi”.

Ore 06.30 – Il Canada si assicura fino a 190 milioni di dosi del vaccino – Il Canada si è assicurato fino a 190 milioni di dosi di possibili vaccini contro Covid-19, dopo aver raggiunto accordi con diverse società farmaceutiche come Novavax e Johnson.

Ore 06.00 – Negli Usa almeno 183.431 morti e 6 milioni di contagiati – Gli Stati Uniti restano il paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19, con almeno 183.431 morti e 6.002.615 di contagiati, secondo i numeri della Johns Hopkins University. È quanto riferisce la Cnn, spiegando che solo altri due Paesi hanno segnalato oltre un milione di casi di Covid-19: il Brasile con circa 3.862.000 e l’India con 3.621.000.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

India terza al mondo per morti, supera Messico – L’India ha superato il Messico per numero di morti (in termini assoluti) provocati dal Coronavirus e, con un bilancio complessivo di 64.469 vittime, è ora al terzo posto di questa triste classifica mondiale dopo gli Stati Uniti e il Brasile. Lo riporta la Cnn, che cita il ministero della Sanità del Paese. Ieri l’India ha registrato altri 971 decessi e 78.512 contagi, che hanno portato il totale delle infezioni a quota 3.621.245, anche in questo caso il terzo livello più alto al mondo dopo Usa e Brasile. Ieri, inoltre, e’ stato il quinto giorno consecutivo con oltre 75.000 contagi. La situazione è particolarmente difficile a New Delhi, dove ieri sono stati registrati oltre 2.000 contagi, il livello più alto dal 10 luglio scorso. Finora nel Paese sono stati eseguiti 41,4 milioni di tamponi. Ad oggi, secondo i dati della Johns Hopkins University, il Messico registra 64.158 morti su un totale di 595.841 casi.

Negli Usa più di 6 milioni di casi – Negli Stati Uniti sono più di 6 milioni i casi di Coronavirus accertati.

Oms: “Vogliamo scuole aperte ma in sicurezza” – “L’Oms sostiene pienamente gli sforzi per riaprire le economie e le società. Vogliamo vedere i bambini tornare a scuola e le persone tornare al posto di lavoro, ma vogliamo che sia fatto in sicurezza”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo briefing sulla pandemia di Covid-19.

