.

Coronavirus in Italia, le ultime notizie | LIVE

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia il bilancio dell’epidemia di Coronavirus è di 20 contagi ed un morto. I casi sono 16 in Lombardia, 1 in Veneto e 3 nel Lazio. La prima vittima di Coronavirus sul territorio nazionale si chiama Adriano Trevisan (qui un suo profilo). Il 78enne, ricoverato da 15 giorni, era uno dei due contagiati nel padovano, dove è positivo anche un suo compaesano di 67 anni.

Di seguito, tutte le ultime notizie:

Coronavirus Italia, le ultime notizie

Ore 7,40 – Atterrati gli italiani della Diamond Princess – Atterrato all’alba a Pratica di Mare l’aereo dell’aeronautica militare che ha rimpatriato gli italiani che erano a bordo della Diamond Princess. Lo rende noto il ministero della Difesa, spiegando che i 19 nostri connazionali, “dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola”.

Ore 7,30 – Scuole chiuse – Il Comune di Cremona in accordo con la Prefettura in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronovaris ha disposto per domani di chiudere le scuole di ogni ordine e grado della città. Lo comunica l’amministrazione cremonese, che sta valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale. “Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini” fanno sapere dal Comune.

Ore 7,20 – Precauzioni in Veneto- Il governatore del Veneto Luca Zaia ha disposto lo svuotamento del nosocomio di Schiavonia. In questo ospedale alcuni test sono risultati positivi tra i tamponi già effettuati (in tutto saranno controllate seicento persone).

Reportage di TPI da Codogno – Il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus (di Giulio Cavalli)

Ore 7,00 – Conte rassicura – “Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”. Così il premier al termine della riunione straordinaria alla Protezione Civile. “Rassicuriamo tutta la popolazione – ha aggiunto – al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi”.

Cosa è successo ieri

Ore 23,45 – Uno dei due contagiati in Veneto è morto – Uno dei due cittadini veneti ricoverati in provincia di Padova per contagio da Coronavirus è morto. L’uomo aveva 78 anni ed era un muratore in pensione: il decesso è avvenuto nell’ospedale di Schiavonia, dove l’anziano era ricoverato da una decina di giorni per precedenti patologie. La notizia è stata confermata dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. La notizia completa.

Ore 22,00 – Sale a 15 il numero dei contagiati in Lombardia, 2 in Veneto. Sono in totale 20 le persone contagiate dal coronavirus in Italia: 15 casi in Lombardia, 2 in Veneto e 3 nel Lazio (i due cittadini cinesi ricoverati all’Istituto Spallanzani da giorni e il ricercatore di Reggio-Emilia). Questa sera si tiene la riunione d’urgenza alla Protezione Civile tra il premier Conte, appena rientrato da Bruxelles, il ministro della Salute Speranza e il capo della Protezione civile Borrelli. In Veneto, il comune di Vo’ Euganeo (Padova) è stato isolato ed è cominciato lo screening della popolazione. Il test somministrato alla donna ricoverata all’ospedale di Piacenza è risultato negativo, ma nonostante ciò domani resteranno chiuse le scuole nel piacentino. Stop anche alle feste di carnevale e alle manifestazioni sportive.

Il commento del virologo Roberto Burioni a TPI – Coronavirus in Italia, Burioni a TPI: “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”

Coronavirus in Italia: il punto sulla Lombardia

Secondo quanto spiegato durante la conferenza stampa di questa mattina dall’assessore Gallera, sono circa 250 le persone entrate in contatto con i pazienti positivi al coronavirus che “stiamo mettendo in isolamento effettuando il tampone”. Per tutti scatterà la quarantena di 14 giorni.

Il 38enne risultato positivo al test del coronavirus, nei giorni scorsi, aveva frequentato un corso di pronto soccorso e aveva giocato una partita a calcetto. Il 15 febbraio si era presentato al Pronto Soccorso lamentando sintomi respiratori, ma è stato rimandato a casa. Poi l’aggravamento repentino e il nuovo ricovero, dove è finalmente emersa la circostanza dell’incontro con un collega di ritorno dalla Cina, il presunto ‘paziente indice’ che però al momento è risultato negativo al coronavirus.

La moglie è incinta di 8 mesi e già da diverse settimane non andava a scuola perché in congedo di maternità. Le sue condizioni sono buone: si trova all’ospedale Sacco di Milano. Il terzo contagiato è un conoscente con cui il 38enne condivideva attività sportive, è risultato positivo e si trova a Codogno. Altre tre persone, che si sono presentate nella notte in ospedale a Codogno con la polmonite, sono risultate positive a un primo test e sono in corso ulteriori accertamenti.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Reportage da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus Coronavirus, morto un uomo in Veneto. Era uno dei due contagiati a Padova Chi era Adriano Trevisan, 78 anni: prima vittima italiana del Coronavirus

Tutte le notizie sul coronavirus in Italia e non solo

Lombardia, italiano di 38 anni contagiato dal Coronavirus: è in gravi condizioni

Italiano contagiato dal Coronavirus in Lombardia, la conferenza stampa

La cena con i colleghi tornati dalla Cina, i problemi respiratori, la diagnosi: cosa sappiamo finora dell’italiano contagiato dal Coronavirus

Coronavirus, insegnante di educazione fisica in un liceo e incinta: ecco chi è la donna contagiata dal marito in Lombardia