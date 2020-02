Coronavirus in Italia, consiglio dei ministri straordinario

CORONAVIRUS IN ITALIA – È ancora in corso il Consiglio dei ministri straordinario di sabato 22 febbraio 2020 iniziato alle ore 18 nella sede della protezione civile a Roma in cui verranno prese nuove misure per contrastare il Coronavirus arrivato in Italia con numerosi casi al nord tra Lombardia e Veneto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA

Il governo sta lavorando a un decreto legge con una serie di misure speciali per contenere il diffondersi del Coronavirus. Secondo quanto apprende l’Ansa, il Cdm sta ipotizzando una serie di misure che consentirebbero di intervenire su diversi aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività lavorative fino alla possibilità – sulla quale si sta ancora discutendo – di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e militari per far rispettare le prescrizioni.

Le parole di Conte

Le parole del premier Giuseppe Conte sul Coronavirus in Italia prima del consiglio dei ministri straordinario indetto per oggi, alle ore 18,30: “Dopo la riunione di ieri sera, in collegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, al Comitato operativo della Protezione civile ci sarà un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina”.

Coronavirus in Italia: le parole di Mattarella

In attesa delle nuove misure del governo sull’epidemia di coronavirus, sulla situazione è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”, si legge in una nota. “Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando – con abnegazione e generosità – per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del coronavirus. Sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari”.

Le misure già adottate

Un’ordinanza del ministro della salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale odierna e immediatamente in vigore obbliga le “Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19”.

Potrebbero interessarti Coronavirus in Lombardia: Università chiuse per una settimana Il Coronavirus arriva a Milano: un caso ufficiale, diversi sospetti Roma, blocco del traffico per la domenica ecologica | 23 febbraio 2020 | Chi può circolare

Il documento stabilisce inoltre l’obbligo “a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente”.