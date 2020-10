Coronavirus: oggi in Italia 89 morti, il numero più alto dal 30 maggio scorso

Oggi, martedì 20 ottobre 2020, in Italia sono stati riscontrati 89 morti per Coronavirus: si tratta del numero più alto di decessi registrato dal 30 maggio scorso. È ciò che emerge dal consueto bollettino quotidiano inerente all’epidemia di Covid in Italia diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I decessi sono in aumento rispetto alla giornata di lunedì 19 ottobre, quando sono stati comunicate 73 vittime per Coronavirus. Per trovare un dato così alto, come detto, bisogna tornare al 30 maggio scorso, poco meno di un mese dopo la fine del lockdown, quando furono registrati 111 morti per Covid. Il giorno seguente, il 31 maggio, infatti, i decessi calarono a 75 unità, per subire un ulteriore calo il 1 giugno quando furono comunicati 60 morti per Coronavirus.

