Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 1 giugno.

È di 41.367 (-708) persone attualmente positive, 33.475 (+60) deceduti e 158.355 (+848) guariti, per un totale di 233.197 (+178) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 41.367 attualmente positivi, 6.099 (-288) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 424 (-11) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 34.844 (-409) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il decremento degli attualmente positivi che oggi scendono di ulteriori 708 unità, in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato registrato il dato di -1.616. Oggi si registrano 60 decessi (ieri erano stati 75) e 848 guariti (quasi mille in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.874). Sono 178, invece, i casi registrati nel computo totale: mai così pochi dal 26 febbraio scorso. Continua anche il decremento dei ricoverati in ospedale e anche di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale, infatti, calano di 288 unità (ieri erano stati -293) così come i ricoverati i terapia intensiva, che sono -11 rispetto a ieri quando, rispetto alla giornata precedente, era stato registrato il dato di -15. Sono 409, invece, le persone in meno che si trovano in isolamento domiciliare (ieri erano stati -2.045). Oggi, tuttavia, sono stati realizzati pochi tamponi: 31.394 test rispetto ai 54.118 tamponi effettuati ieri e i 69.342 dell’altro ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

