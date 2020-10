Studentessa di 14 anni scopre una possibile cura: “Molecola che inibisce Coronavirus”

Una studentessa di 14 anni della Independence High School di Frisco, in Texas, ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo di trattare il Coronavirus: la giovane infatti, grazie a un lavoro sull’identificazione di un farmaco per curare il Covid, ha vinto il concorso 3M Young Scientist Challenge, aggiudicandosi un premio da 25mila dollari (poco più di 21mila euro). Anika Chebrolu, questo il nome dell’adolescente, è riuscita a individuare una molecola che si lega a una proteina del virus SARS-CoV-2 e gli impedisce di funzionare.

Intervistata dalla Cnn, Anika Chebrolu ha raccontato di aver iniziato questa ricerca per combattere il virus dell’influenza e di aver deciso di virare sul Coronavirus solo dopo l’inizio della pandemia. “Negli ultimi giorni ho visto che molto clamore mediatico intorno al mio progetto, poiché coinvolge il virus e riflette le nostre speranze di porre fine a questa pandemia poiché io, come tutti gli altri, desidero che torniamo presto alle nostre vite normali”. La giovane è riuscita a isolare la molecola in un database di oltre 682 milioni di composti. “Il modo in cui svilupperò ulteriormente questa molecola – ha concluso la giovane – con l’aiuto di virologi e specialisti nello sviluppo di farmaci determinerà il successo di questi sforzi”.

