Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Sono 10.874 i nuovi casi e 89 i morti registrati nell’ultimo giorno.

È di 142.739 persone attualmente positive (+8.736), 36.705 morti (+89), 255.005 guariti (+2.046), per un totale di 434.449 casi (+10.874), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 142.739 attualmente positivi, 8.454 (+778) sono ricoverati in ospedale, 870 (+73) necessitano di terapia intensiva, mentre 133.415 (+7.885) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra un aumento dei nuovi casi (10.874 contro i 9.338 di ieri) a fronte anche di un aumento dei tamponi: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati realizzati 144.737 contro i 98.862 test effettuati ieri. Balzo in avanti sia dei ricoveri ospedalieri (+778, ieri erano stati +545) e delle terapie intensive (+73 contro i +47 di ieri). Aumentano anche i decessi: oggi si registrano 89 morti contro le 73 vittime di ieri. Per quanto riguarda le Regioni, quella con il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 2.023 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.396, dalla Campania con 1.312 e dal Lazio con 1.224 nuovi contagi.

