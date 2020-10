Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia il Coronavirus torna a far paura. Dopo il Dpcm varato nella serata di domenica, ieri la Regione e i sindaci della Lombardia hanno chiesto il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e la chiusura dei centri commerciali nel weekend: proposta che ha ricevuto l’ok del ministro della Salute, Roberto Speranza. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 20 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio in provincia di Pesaro: 17 positivi – Un focolaio di Coronavirus è scoppiato a Sassocorvaro, comune in provincia di Pesaro: 17 persone sono risultate positive al tampone e intere famiglie sono finite in isolamento. A dare l’annuncio è stato il sindaco Daniele Grossi: “Purtroppo – ha scritto il primo cittadino – mi trovo a dover comunicare un bollettino nero per il nostro Comune. Oggi i casi crescono in maniera esponenziale, si registrano nuovi casi positivi e intere famiglie in isolamento in attesa di effettuare il tampone. Siamo in stretto contatto con il distretto e le autorità sanitarie per l’attivazione dei protocolli Asur per la gestione dei casi e dei servizi, compresi quelli scolastici. Vi raccomandiamo in questi giorni la massima attenzione e collaborazione, rispettando scrupolosamente i DPCM nazionali. Faremo il possibile per bloccare la diffusione del Virus ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Confidiamo nella buona condotta e nel buon senso di tutti”.

Ore 06.30 – Cirio: “Prudenti, ma non si può uccidere l’economia” – “La chiusura di bar e ristoranti alle 22 sarebbe stato un colpo troppo grande. Dobbiamo essere prudenti, ma dobbiamo avere il buon senso di capire che non si può uccidere l’economia”. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Abbiamo difeso parrucchieri, estetisti – ha aggiunto – perché queste attività hanno fatto grandi investimenti e sacrifici e oggi sono loro a garantire la sicurezza”. Per Cirio “è fuori dai locali che non c’è la sicurezza. Ben vengano quindi le misure di contenimento di assembramento all’esterno”.

Ore 06.00 – Musumeci: “In Sicilia no emergenza, ma non abbassare la guardia” – “In Sicilia, già nel mese di luglio, abbiamo raccomandato di continuare a portare le mascherine perché consapevoli che, se si fosse abbassata la tensione in estate, in prossimi mesi sarebbe stato tutto più difficile. Ormai siamo in autunno, il numero dei contagi cresce di giorno in giorno, e alcune regioni sono in seria difficoltà: noi non siamo in una condizione di emergenza però dobbiamo evitare di arrivarci”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso di una diretta Facebook che era stata indetta per annunciare nuove misure sul piano sanitario e su quello della organizzazione delle attività economiche e sociali. “Oggi registriamo 72 ricoverati in terapia intensiva – ha proseguito – se si pensa che abbiamo una popolazione di 5 milioni di abitanti possiamo dire che rispetto ad altre regioni ancora non stiamo malissimo ma abbiamo il dovere di prevedere il peggio e per evitarlo serve la responsabilità di ciascuno di noi”. “Sappiamo che nei prossimi giorni le cifre non miglioreranno – ha ribadito -. Noi, però, stiamo tenendo sotto controllo la situazione: abbiamo individuato la strategia di andare alla ricerca del positivo sul territorio. Una volta individuato lo isoliamo, mettiamo al sicuro il contagiato e tutte le eventuali persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui. Per questo serve lo screening costante, più tamponi e una presenza sul territorio sempre più massiccia”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Lombardia, Regione e sindaci chiedono al governo il coprifuoco: sì di Speranza – Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. È la proposta rivolta all’unanimità dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, dai capigruppo di maggioranza e di opposizione e dl governatore Attilio Fontana. La proposta – che prevede anche la chiusura di tutti i centri commerciali nei weekend – ha incassato il via libera del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il governatore Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”, ha fatto sapere il ministro. Leggi la notizia completa.

In Lombardia e Campania più del 10% di tamponi positivi – Sono 8 le Regioni italiane in cui la percentuale di nuovi positivi al Covid-19 rispetto ai tamponi effettuati nelle ultime 24 ore supera il 10 per cento, tra queste ci sono Campania e Lombardia, le uniche sopra i mille nuovi contagi. Leggi la notizia completa.

Allarme dell’Ats Milano: “Non riusciamo più a tracciare i contagi” – “In questo momento la fase del contenimento purtroppo è inefficace. Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa”: è l’avvertimento del direttore sanitario dell’Ats di Milano, Vittorio Demicheli, che in un’intervista a SkyTg24 ha fatto appello a tutti i cittadini chiedendo la massima responsabilità e un impegno per limitare il rischio di trasmissione del virus dopo l’impennata di casi nel capoluogo lombardo. Leggi la notizia completa.

Coronavirus in Italia: il bollettino del 19 ottobre – Il bollettino del 19 ottobre diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità ha registrato 9.338 nuovi casi – a fronte di 98.862 tamponi – e 73 decessi. Il numero delle persone attualmente positive è pari a 134.003 (+7.766 rispetto al giorno precedente). Dall’inizio della pandemia in Italia si contano 36.616 morti e 252.959 guariti (+1.498 rispetto al giorno precedente), per un totale di 423.578 casi registrati. Dei 134.003 attualmente positivi, 7.676 sono ricoverati in ospedale (+545 rispetto al 18 ottobre), 797 (+47) necessitano di terapia intensiva, mentre 125.530 (+7.174) si trovano in isolamento domiciliare. Tornano sotto i 10mila, dunque, i nuovi casi giornalieri, ma il dato è fortemente influenzato, come accade dopo ogni weekend, dal minor numero di tamponi effettuati. Il bollettino del 19 ottobre, infatti, conta 98.862 test, a fronte dei 146.541 del 18 ottobre. Il bollettino.

