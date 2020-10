Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano finora oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. L’epicentro della pandemia resta concentrato fra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 20 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Irlanda primo Paese dell’Ue a rientrare in isolamento – L’Irlanda sarà il primo paese dell’UE a tornare al blocco del coronavirus, ha detto ieri il primo ministro Micheal Martin, emettendo un ordine nazionale di “restare a casa” ma insistendo sul fatto che le scuole resteranno aperte. Le misure che entreranno in vigore per sei settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì vedranno tutti i negozi al dettaglio non essenziali chiudere e bar e ristoranti limitati al solo servizio da asporto o di consegna. “A tutti gli abitanti del paese viene chiesto di rimanere a casa”, ha detto Martin in un discorso televisivo nazionale. Solo i lavoratori essenziali saranno “autorizzati a recarsi al lavoro”, ha detto, e ai cittadini sarà permesso di fare esercizio fisico solo entro cinque chilometri (tre miglia) dalla loro residenza.

Ore 06.30 – Il Brasile raggiunge i 154.176 morti, 271 ultime 24 ore – Il Brasile ha raggiunto un totale di 154.176 morti per coronavirus, dopo averne aggiunti altri 271 nelle ultime 24 ore, secondo i dati caricati lunedì dal Ministero della Salute sulla sua piattaforma online. Il ministero ha anche riferito che il numero di casi confermati di covid-19 è ora pari a 5.250.727, dopo che nello stesso periodo sono state segnalate 15.383 nuove infezioni.

Ore 06.00 – Gli Usa superano i 220 mila morti – Gli Usa hanno superato la soglia dei 220 mila morti per coronavirus. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i decessi sono stati finora 220.046.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Francia: altri 13.243 casi, ma pochi test – In Francia ieri sono stati registrati altri 13.243 casi di Coronavirus, meno della metà rispetto al giorno precedente. Tuttavia i numeri sono sempre bassi all’indomani del fine settimana a causa della quantità molto bassa di tamponi elaborati. Il tasso di positività continua a salire da diversi mesi ed è arrivato a 13,4%.

Spagna: altri 37.889 contagi nel fine settimana – La Spagna ha registrato 37.889 nuovi contagi da Coronavirus nel fine settimana scorso. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che i decessi sono stati 217 per 33.992 complessivi. Il Paese si sta avvicinando a un milione di casi, visto che i contagi sono arrivati a 974.449.

Regno Unito: altri 18.804 casi, trend in crescita – Nel Regno Unito ieri sono stati registrati altri 18.804 contagi di Coronavirus e 80 morti, per un totale di 741.212 casi e 43.726 decessi. Il numero dei positivi continua ad aumentare, rispetto ai 16.982 nuovi casi di domenica e i 16.717 di sabato.

Oms: “C’è stanchezza, ma abbassando la guardia il virus torna” – “So che c’è stanchezza, ma il virus ha dimostrato che quando abbassiamo la guardia può tornare a una velocità vertiginosa e minacciare ospedali e sistemi sanitari”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano sulla pandemia di Covid-19. “Siamo impegnati in questo per un lungo periodo, ma c’è la speranza che se facciamo scelte intelligenti insieme, possiamo tenere bassi i casi, garantire che i servizi sanitari essenziali continuino a operare e che i bambini possano ancora andare a scuola” ha aggiunto.

Francia, Brigitte Macron in auto-isolamento per contatto Covid – La premiere dame Brigitte Macron è in auto-isolamento per sette giorni dopo essere entrata in contatto con un caso di Covid-19. La signora Macron non ha alcun sintomo, spiegano dall’Eliseo, ma non parteciperà all’omaggio all’insegnante decapitato in programma per domani alla Sorbona.

Galles, da venerdì due settimane di lockdown – Il Galles sarà in lockdown per due settimane a partire da venerdì. La misura è stata presa per arginare la pandemia di Covid-19. Finora, il Galles ha registrato 35.628 casi, di cui quasi mille solo nella giornata di domenica.

Tunisia, da oggi coprifuoco nazionale – Il premier tunisino, Hichem Mechichi, ha ordinato l’introduzione del coprifuoco su tutto il territorio nazionale a partire da oggi, con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid-19 nel Paese. Come ricorda la Reuters, in Tunisia i contagi sono in aumento e il bollettino ufficiale ha superato i 40 mila casi.

Leggi anche: 1. La Lombardia chiede il coprifuoco / 2. Ats Milano: “Non riusciamo più a tracciare i contagi” / 3. Covid, in Lombardia e Campania più del 10% di tamponi positivi

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Trump a messa per la benedizione del pastore: conta i soldi prima dell'offerta Esclusivo TPI, Nagorno-Karabakh: decapitano soldato armeno, chiamano la famiglia e pubblicano immagini su Instagram Trump: "Se vince Biden il Natale sarà cancellato"