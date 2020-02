Coronavirus Italia, la mappa dei contagi e delle vittime

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, il Coronavirus esplode anche in Italia. È salito ad oltre 30 il numero dei contagiati dal Corovinarus, residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre sette sono i casi accertati in Veneto. A questi si aggiungono la coppia di cinesi ricoverati a Roma e il ricercatore italiano ritornato da Wuhan che però è ormai guarito.

Due le vittime. Adriano Trevisan, 78 anni, l’anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri nell’ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato (qui un suo profilo). E una donna di 75 anni residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

Secondo la mappa dei contagi elaborata dall’università Johns Hopkins University di Baltimora, l’Italia sarebbe il primo Paese in Europa per numero di casi accertati.