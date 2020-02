Coronavirus, ultime news:

Ore 14,00 – Paura Iran – L’Iran con 5 morti, è il paese con il più alto numero di decessi per Coronavirus dopo la Cina. Cresce a 28 il numero dei casi accertati mentre i sospetti sono già 785.

Ore 12,45 – Oms, preoccupa aumento casi non legati a Cina – L’aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus al di fuori della Cina è diventato motivo di preoccupazione per l’Oms: lo ha ripetuto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo giornaliero briefing con la stampa. “Anche se il numero totale di casi al di fuori della Cina rimane relativamente piccolo, siamo preoccupati per il numero di casi senza un chiaro collegamento epidemiologico, come la storia di un viaggio in Cina o il contatto con un caso confermato”. L’Oms è anche preoccupata per l’aumento dei casi in Iran, Corea del Sud e Italia e “per come il virus si stia ora diffondendo in altre parti del mondo”. Il direttore generale dell’agenzia Onu ha ribadito che c’è ancora una possibilità di contenere il virus, ma -ha ribadito – “la finestra di opportunità si sta restringendo”.

Ore 11,00 – G20: su tavolo piano azione per contrasto impatto coronavirus – Lo spettro del coronavirus aleggia sul G20 di Riad e riscrive l’agenda del summit. I ministri delle Finanze e i governatori riuniti in Arabia Saudita da oggi fino a domani discuteranno un piano d’azione per contrastare l’impatto del Covid-19 sull’economia globale. Pechino ha deciso di non inviare funzionari all’incontro di Riad, dove è rappresentata dall’ambasciatore cinese in Arabia Saudita.

Ore 8,20 – Continua missione dell’Oms, da oggi arriva a Wuhan – Il Coronavirus e le ultime notizie sulla missione congiunta guidata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che lavora sul coronavirus in Cina è in viaggio oggi a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un briefing. “Dipende dal team su cosa vuole concentrarsi lì”, ha detto Tedros. Finora la squadra ha lavorato a Pechino, Sichuan e Guangdong.

Ore 7,30 – Rinviata formazione volontari per Olimpiadi 2020 – Il Comitato Organizzatore di Tokyo per i Giochi Olimpici del 2020 ha annunciato che ritarderà la formazione dei volontari che supervisioneranno la quindicina olimpica, a causa del rischio di contaminazione da parte del coronavirus che ha ucciso tre persone in Giappone. “Nell’ambito degli sforzi per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, abbiamo deciso di ritardare la fase di formazione che doveva iniziare sabato”, ha spiegato il comitato organizzatore in un comunicato.

Ore 07,00 – Iran: voto e Coronavirus, dai giornali richiamo all’unità – Sono 5 i morti per contagio da coronavirus (Covid-19) in Iran e 750 i casi sospetti. Le elezioni parlamentari – svoltesi ieri – e l’emergenza Coronavirus sono i due temi più trattati dai giornali e dalle agenzie di stampa iraniane oggi. Hamshari, importante giornale nazionale di Teheran, apre col titolo: “Rimaniamo uniti per combattere il coronavirus”.

Ore 6,00 – Coronavirus in Russia – Circa 2.500 persone arrivate a Mosca dalla Cina hanno ricevuto l’ordine di restare in quarantena per il coronavirus. A vigilare poi che la misura venga rispettata ci pensa poi la tecnologia di riconoscimento facciale in uso nella capitale russa. Lo ha detto il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin. Tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina sono tenuti a sottoporsi ad un esame fisico e ad un test per il coronavirus all’aeroporto, ha scritto Sobyanin sul suo sito web. A loro viene poi dato l’ordine di mettersi in quarantena per due settimane, anche in assenza di sintomi. “Finora sono stati emessi circa 2.500 ordini di isolamento”, ha detto.

