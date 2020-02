I medici dello Spallanzani hanno isolato il Coronavirus

Buone notizie sul Coronavirus arrivano dallo Spallanzani di Roma: il virus è stato isolato. E l’Italia è il primo Paese in Europa a farlo.

Domenica 2 febbraio a dare l’annuncio è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dall’istituto per le malattie infettive romano dove sono ricoverati i due turisti cinesi che, al momento, sono le uniche persone che risultano essere casi conclamati.

Il risultato è stato ottenuto dai virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. “È un passo fondamentale” spiegano i ricercatori “che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e allestirne di nuovi” (qui un profilo delle ricercatrici che hanno isolato il virus).

“L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all’emergenza Coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate” ha detto il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani, Giuseppe Ippolito.

La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, “permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è già stata depositata nel database GenBank, ed a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale”.

“Il risultato ottenuto dai nostri virologi” ha sottolineato Marta Branca, direttore generale dell’istituto “è una ulteriore testimonianza dell’eccellenza scientifica dello Spallanzani, istituto dove la ricerca non è mai fine a se stessa, ma ha come obiettivo ultimo e concreto il miglioramento delle cure per i pazienti”.

“Con l’isolamento del virus da parte dell’equipe di virologi dello Spallanzani si conferma l’assoluta qualità delle strutture sanitarie della nostra regione”, ha aggiunto Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio.

