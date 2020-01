Coronavirus: primi due casi accertati in Italia, chiuso traffico aereo da e per la Cina

In Italia sono stati accertati i primi due casi di coronavirus: la ha dichiarato il premier Conte che ha anche annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

“I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus”: sono state le parole del presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi.

“Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha aggiunto il premier, che poi ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

Secondo quanto appreso, i due turisti cinesi sarebbero gli stessi che erano stati ricoverati nella mattinata di giovedì 30 gennaio all’ospedale Spallanzani di Roma e che alloggiavano nell’hotel Palatino, situato in via Cavour, a Roma.

I due, a quanto pare, si trovavano in Italia da circa 10 giorni. I turisti cinesi, che provengono da Wuhan, città considerata il centro dell’epidemia, sono arrivati a Milano e, dopo alcune tappe, sono giunti a Roma dove, come detto, hanno soggiornato all’hotel Palatino, in via Cavour, tra la stazione Termini e i Fori Imperiali.

Nella serata di mercoledì 29 gennaio si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, specializzato nella cura delle malattie infettive.

La stanza dove i due hanno pernottato è stata sigillata e sarà controllata nelle prossime ore dalla Asl, così come anche dichiarato dalla regione Lazio, che in una nota ha scritto: “È già stata attivata la sorveglianza sanitaria per le persone venute in contatto con la coppia ricoverata all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani. Sono scattate tutte le misure previste dai protocolli sia per quanto riguarda alcune persone dell’albergo, sia per gli altri componenti del gruppo di turisti. Al momento sono tutti asintomatici e non destano preoccupazione”.

“Per superare il rischio di panico e allarme non c’è altro che fidarsi delle autorità competenti – ha aggiunto Conte – Posso assicurarvi che in questo momento siamo in Italia nella linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo. Ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure”.

Insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto anche il ministro della Sanità Roberto Speranza, che ha dichiarato: “La situazione è seria, ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo”.

“Il sistema sanitario italiano è uno dei migliori del mondo, voglio ringraziare i medici e gli infermieri che anche con il coordinamento con le Regioni ci consentono di assicurare la giusta sicurezza ai nostri cittadini. In queste ore faremo tutte le verifiche del caso per tracciare il percorso di queste due persone nel nostro Paese e ci sono tutte le condizioni per riconoscere che la situazione è sotto controllo: queste due persone sono in isolamento allo Spallanzani”.

La notizia dei casi accertati in Italia arriva poche ore dopo le parole del direttore dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha dichiarato l’emergenza globale.

