Coronavirus, caso sospetto a Roma: turista cinese portato allo Spallanzani

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 gennaio 2020, un turista cinese è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma con sintomi che fanno pensare a un caso sospetto di Coronavirus. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza in un albergo di via Cavour, nel centro della Capitale, dove era arrivato (dalla Cina) da un paio di giorni.

All’arrivo dei sanitari, che si sono presentati in via precauzionale con tute e mascherine, il turista presentava sintomi compatibili con il Coronavirus cinese, tra cui febbre alta. Così, è stato trattato secondo le procedure previste: trasportato allo Spallanzani, che secondo le indicazioni del ministero della Salute è l’ospedale di riferimento per il virus 2019-nCoV, e sottoposto a quarantena.

Bisognerà ora attendere i risultati degli esami, per capire se il turista cinese abbia contratto o meno il coronavirus, che sta ormai spaventando il mondo intero.

Secondo gli ultimi dati disponibili, sono 170 i morti a causa del virus, mentre i contagi superano abbondantemente quota 7.000. Per la giornata di oggi, tra l’altro, è attesa una riunione degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che potrebbero dichiarare l’emergenza internazionale e dare indicazioni più precise sulle procedure per evitare il diffondersi dell’epidemia.

Sempre oggi, inoltre, dovrebbe atterrare nel nostro Paese il volo organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città in Cina maggiormente coinvolta dal nuovo virus.

