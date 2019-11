Acqua alta a Venezia: oggi, mercoledì 13 novembre 2019, prevista una nuova mareggiata

Non è ancora finita l’emergenza acqua alta a Venezia: anche nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre 2019, la città è stata colpita da una nuova marea che ha toccato i 144 centimetri.

Il comune veneto, dunque, deve fronteggiare una nuova emergenza, mentre non è ancora iniziata la conta dei danni della mareggiata record che ha colpito la città nella giornata di ieri, martedì 12 novembre.

Maltempo, Venezia: l’acqua alta raggiunge i 187 centimetri. Il sindaco: “Un disastro”, 2 morti sull’isola di Pellestrina

La secondo mareggiata ha toccato il suo picco massimo alle 9,30 quando ha raggiunto i 144 centimetri, un numero inferiore a quanto inizialmente previsto dal Centro maree del comune, che aveva preannunciato una marea di di 150 centimetri intorno alle 10,30.

Acqua alta a Venezia: le impressionanti immagini della mareggiata record | FOTO | VIDEO

Le strade del centro storico, intanto, sono quasi completamente deserte con la situazione che viene definita “spettrale”. Il livello eccezionale della marea, infatti, non ha permesso la posa delle passerelle per cui si addentrano tra le calle del centro solo coloro che hanno gli stivali o le galosce.

I telefoni sono in tilt, mentre i vigili del fuoco hanno già effettuato circa 170 interventi.

Una delle situazioni più critiche si registra sull’isola di Pellestrina, che è stata completamente sommersa dall’acqua. Qui, inoltre, si registrano le uniche 2 vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito la laguna.

Secondo una prima ricostruzione le vittime sono un uomo di 78 anni, morto fulminato a causa di un corto circuito provocato dall’acqua che è entrata nella sua abitazione, e un secondo abitante dell’isola, deceduto probabilmente per cause naturali.

Uno dei problemi principali al momento, infatti, è la fuoriuscita dell’acqua dalle prese elettriche, così come si può vedere anche in un video, tra i più condivisi su Twitter.

Venezia, l’acqua alta danneggia San Marco e il teatro La Fenice

“Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole”: lo scrive su Twitter il sindaco della città veneta Luigi Brugnaro. Secondo quanto riferito dalla polizia municipale, che è riuscita a entrare all’interno della chiesa, la cripta della Basilica è completamente allagata, mentre il livello dell’acqua, all’interno della chiesa, avrebbe superato il metro.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 novembre 2019

Venezia: la basilica di San Marco ha subito gravi danni in seguito alla mareggiata record. Il Procuratore: “A un passa dall’apocalisse” | FOTO

L’acqua alta non ha risparmiato neanche il teatro La Fenice. L’acqua non ha intaccato la struttura interna, ha invaso le aree di servizio dello stabile rendendo inutilizzabile il sistema elettrico e quello antincendio.

🌧 È stata una notte buia e tempestosa e le previsioni non promettono nulla di buono per le prossime ore. Vi daremo presto notizie sulle nostre attività per ora sospese. In ogni caso siamo qui per cui buongiorno! 🌧#Venezia pic.twitter.com/Cb5DtCbTFv

— Teatro La Fenice (@teatrolafenice) 13 novembre 2019

Acqua alta a Venezia: numerosi danni nel centro storico

Secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile, inoltre, sono numerosi i danni provocati dall’alta marea che si è verificata ieri, martedì 12 novembre. Una sessantina di imbarcazioni, tra cui anche molti vaporetti, risultano danneggiati, mentre a Ca’ Pesaro si è verificato un incendio a causa di una cabina elettrica danneggiata.

Diverse gondole si sono staccate dagli ormeggi e sono state spinte sopra la Riva degli Schiavoni. Un pontile delle gondole, invece, è finito in piazza San Marco, mentre un pilone dell’illuminazione è stato piegato dal forte vento.

Tuttavia la conta dei danni è solamente provvisoria ed è resa ancora più difficile dalle avverse condizioni meteo, che perversano sulla città.

Il sindaco Brugnaro annuncia richiesta di crisi

“Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro. Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità precise per la richiesta di contributo”: sono state le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il quale ha annunciato che presenterà la richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della presidente del Consiglio dei ministri.

Acqua alta a Venezia oggi, le reazioni politiche Zaia: “Devastazione apocalittica”, Salvini: “Subito emendamento per Mose”

A una trasmissione televisiva il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato di una “devastazione apocalittica”. “Abbiamo davanti una devastazione apocalittica e totale, ma non esagero con le parole, l’80% delle città è sott’acqua, danni inimmaginabili, paurosi”.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la vicenda chiedendo al governo di sbloccare subito 1 miliardo per l’emergenza. “Un patrimonio dell’umanità che il governo non può ignorare: per i danni provocati dal maltempo a Venezia si utilizzi subito uno dei tre miliardi che il governo vorrebbe regalare a chi paga con bancomat o carta di credito”.

L’ex ministro dell’Interno, poi, ha proposto un emendamento per il Mose. “Purtroppo ci sarà un’altra alta marea, a spanne mezzo miliardo di danni. Il Mose è pronto ad entrare in azione ma servono 100 milioni per la manutenzione annua. Uscito da qui andrò al Senato per un emendamento alla manovra per trovare questi soldi, per mettere in sicurezza un patrimonio non italiano, ma mondiale”.

Tra 30 anni Venezia, Londra, Giacarta saranno sommerse dall’acqua: 340 milioni di persone a rischio

Emergenza Clima: a Venezia sta già succedendo quello che capiterà in tutto il mondo, quando centinaia di città saranno sommerse dall’acqua (di G. Cavalli)