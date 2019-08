Governo news: le ultime notizie di oggi

Ecco le ultime news sulla crisi di governo. Terminate le consultazioni, ieri, giovedì 22 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato cinque giorni di tempo ai partiti per trovare un eventuale accordo volto alla formazione di un esecutivo, altrimenti scioglierà le camere e si andrà a elezioni anticipate. Già da oggi, venerdì 23 agosto, sono previsti dei confronti tra i vari partiti, in particolar modo tra M5S e PD con Di Maio e D’Uva che incontreranno una delegazione del Partito Democratico, composta dai capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e dai vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli. Tuttavia, il M5S non sembra aver chiuso del tutto le porte alla Lega e Salvini, ieri, ha teso la mano al suo ex alleato.

Secondo un retroscena de La Repubblica, il leader della Lega sarebbe addirittura intenzionato a offrire Palazzo Chigi a Di Maio pur di non restare fuori dai giochi. Con i consensi che danno il Carroccio in calo e la possibilità di restare all’opposizione per diverso tempo, il ministro dell’Interno uscente si ritrova in una strada senza via d’uscita. Da qui, l’idea di un governo gialloverde bis con Di Maio premier, Salvini vicepremier unico e ancora ministro dell’Interno e Conte commissario Ue.

Governo news: la diretta LIVE

Di seguito tutte le ultime news di oggi sul governo in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

Ore 8.30 – Governo M5S-PD: due nomi per il premier – Entrano nel vivo le trattative tra M5S e PD per la formazione di un esecutivo giallorosso. Uno dei nodi da sciogliere è quello del premier. Attualmente, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero due i favoriti a ricoprire questo ruolo in un eventuale governo giallorosso: Enrico Giovannini e Massimo Bray. (Qui l’articolo completo).

Ore 8.00 – Sondaggio Tecné: gli italiani vogliono le urne – Secondo un sondaggio pubblicato da Tecnè, il 65 per cento degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate. Nella stessa rivelazione, inoltre, viene evidenziato il calo della Lega e il recupero, in termini di consenso, di Pd e M5S. (Qui l’articolo completo).

Governo news: la giornata di ieri

Ieri, giovedì 22 agosto, al Quirinale si è svolta la seconda e ultima giornata di consultazioni. Tra i partiti ricevuti dal presidente Mattarella, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, PD e Movimento 5 Stelle. Al termine delle consultazioni, il Capo dello Stato ha tenuto un discorso, in cui ha fatto il punto della situazione.

La giornata è stata contraddistinta dalle dichiarazioni dei protagonisti con gli esponenti del centrodestra che hanno chiesto di andare ad elezioni e quelli del centrosinistra che si sono detti disponibili a entrare in un governo di legislatura con il M5S a patto che vengano rispettati i 5 punti elencati da Zingaretti nella direzione del partito. Di Maio, dal canto suo, ha risposto elencando 10 punti non negoziabili per formare un governo con il PD o anche con la Lega.

